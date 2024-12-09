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  4. Зинченко и КО. Арсенал остался без пяти игроков перед матчем с Монако
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 22:34 |
442
0

Зинченко и КО. Арсенал остался без пяти игроков перед матчем с Монако

Поединок шестого тура состоится 11 декабря в Лондоне

09 декабря 2024, 22:34 |
442
0
Зинченко и КО. Арсенал остался без пяти игроков перед матчем с Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 декабря состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Арсенал» и «Монако» (Франция).

Наставник «канониров» Микель Артета не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на пятерых защитников.

Габриэль и Риккардо Калафьори пропустили два последних матча команды, однако могут вернуться на футбольное поле в ближайшее время. По словам Артеты, физиотерапевты лондонского клуба продолжают работать над восстановлением этих игроков. Несмотря на это, шанс увидеть Габриэля и Риккардо в матче с «Монако» минимальный.

Бен Уайт имеет проблемы с суставами и рискует пропустить несколько месяцев, а Такехиро Томиясу недоступен с пятого октября из-за травмы колена. Сроки возвращения японца неизвестны. Кроме этого, не поможет «Арсеналу» и украинский защитник Александр Зинченко. Артета решил не уточнять причину повреждений Александра, но сообщил, что он рискует пропустить несколько матчей.

Ранее главный тренер «Арсенала» рассказал, что из-за травм команде не хватает футболистов.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Монако Александр Зинченко Риккардо Калафьори Габриэль Такехиро Томиясу Александр Золотогорский Бен Уайт
Микола Титюк Источник: Football London
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