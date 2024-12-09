Зинченко и КО. Арсенал остался без пяти игроков перед матчем с Монако

11 декабря состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Арсенал» и «Монако» (Франция).

Наставник «канониров» Микель Артета не сможет рассчитывать в предстоящем поединке на пятерых защитников.

Габриэль и Риккардо Калафьори пропустили два последних матча команды, однако могут вернуться на футбольное поле в ближайшее время. По словам Артеты, физиотерапевты лондонского клуба продолжают работать над восстановлением этих игроков. Несмотря на это, шанс увидеть Габриэля и Риккардо в матче с «Монако» минимальный.

Бен Уайт имеет проблемы с суставами и рискует пропустить несколько месяцев, а Такехиро Томиясу недоступен с пятого октября из-за травмы колена. Сроки возвращения японца неизвестны. Кроме этого, не поможет «Арсеналу» и украинский защитник Александр Зинченко. Артета решил не уточнять причину повреждений Александра, но сообщил, что он рискует пропустить несколько матчей.

Ранее главный тренер «Арсенала» рассказал, что из-за травм команде не хватает футболистов.