«Нам не хватает игроков». Артета прокомментировал травмы Зинченко и КО

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травмы игроков и возможность заменить поврежденных футболистов:

«Я надеюсь, что они(прим. – травмированные игроки) смогут сыграть против «Монако», но это скорее вопрос к врачам и физиотерпавтам, чтобы понять, в каком состоянии находятся травмированные футболисты». «Нам не хватает многих игроков обороны. Радует то, что кого бы мы не поставили в защите, они все соответствуют хорошим отношением к делу и игре».

Зинченко пропустил матч с «Фулхэмом» из-за травмы.

«Арсенал» сыграл вничью в дерби Лондона.