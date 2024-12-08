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  4. «Нам не хватает игроков». Артета прокомментировал травмы Зинченко и КО
Англия
08 декабря 2024, 22:01 |
470
1

«Нам не хватает игроков». Артета прокомментировал травмы Зинченко и КО

Микель Артета ждет возвращения игроков из лазарета

08 декабря 2024, 22:01 |
470
1
«Нам не хватает игроков». Артета прокомментировал травмы Зинченко и КО
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травмы игроков и возможность заменить поврежденных футболистов:

«Я надеюсь, что они(прим. – травмированные игроки) смогут сыграть против «Монако», но это скорее вопрос к врачам и физиотерпавтам, чтобы понять, в каком состоянии находятся травмированные футболисты». «Нам не хватает многих игроков обороны. Радует то, что кого бы мы не поставили в защите, они все соответствуют хорошим отношением к делу и игре».

Зинченко пропустил матч с «Фулхэмом» из-за травмы.

«Арсенал» сыграл вничью в дерби Лондона.

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Арсенал Лондон Микель Артета Монако Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Football London
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Harun Bakircioğlu
Защитникопад, одновременно травмированы 5 защитников. Зато все остальные здоровы и собственно оправданий почему Арсенал забить не может нету.
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