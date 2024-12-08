«Нам не хватает игроков». Артета прокомментировал травмы Зинченко и КО
Микель Артета ждет возвращения игроков из лазарета
Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травмы игроков и возможность заменить поврежденных футболистов:
«Я надеюсь, что они(прим. – травмированные игроки) смогут сыграть против «Монако», но это скорее вопрос к врачам и физиотерпавтам, чтобы понять, в каком состоянии находятся травмированные футболисты». «Нам не хватает многих игроков обороны. Радует то, что кого бы мы не поставили в защите, они все соответствуют хорошим отношением к делу и игре».
Зинченко пропустил матч с «Фулхэмом» из-за травмы.
«Арсенал» сыграл вничью в дерби Лондона.
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