Мирослав СТУПАР: «Арбитру матча Полесье – Рух не хватало уверенности»

Заключительный поединок 16 тура УПЛ «Полесье» – «Рух» был богат на дисциплинарные нарушения: два удаления, шесть предупреждений.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери Игоря Пасхала в этом противостоянии:

«Одному из наиболее опытных отечественных арбитров не хватало уверенности. В дебюте он не увидел грубости Венделла, который мог нанести Дидыку серьезную травму. Хорошо, что арбитр ВАР подстраховал и легионер хозяев был удален.

А на 79-й минуте вратарь «Полесья» Волынец нарушил правила в борьбе с Климчуком и, поскольку у него уже была желтая карточка, должен был покинуть поле, а львовяне пробивать 11-метровый. Но арбитр почему-то наказал игрока «Руха» за симуляцию предупреждением.

Еще через три минуты Волынец снова сбил неугомонного Климчука и наиграл на прямую красную карточку, но арбитр не увидел, что нога игрока «Руха» находится на линии штрафной и гости заслужили право на пенальти. Все закончилось назначением штрафного перед линией штрафной площади. В этот раз не помог Пасхалу и арбитр ВАР.

Львовский клуб, оказавшись на 12-й минуте в большинстве, не продемонстрировали умение играть, когда есть лишний игрок. Во втором тайме хозяева прибавили обороты и даже могли спастись от поражения, но все испортил на 82-й минуте фол Волынца».

Ранее сообщалось, что «Полесье» с двумя удалениями проиграло дома «Руху».