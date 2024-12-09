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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 22:12 |
977
1

Мирослав СТУПАР: «Арбитру матча Полесье – Рух не хватало уверенности»

В матче было два удаления и шесть предупреждений

09 декабря 2024, 22:12 |
977
1
Мирослав СТУПАР: «Арбитру матча Полесье – Рух не хватало уверенности»
УПЛ

Заключительный поединок 16 тура УПЛ «Полесье» – «Рух» был богат на дисциплинарные нарушения: два удаления, шесть предупреждений.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери Игоря Пасхала в этом противостоянии:

«Одному из наиболее опытных отечественных арбитров не хватало уверенности. В дебюте он не увидел грубости Венделла, который мог нанести Дидыку серьезную травму. Хорошо, что арбитр ВАР подстраховал и легионер хозяев был удален.

А на 79-й минуте вратарь «Полесья» Волынец нарушил правила в борьбе с Климчуком и, поскольку у него уже была желтая карточка, должен был покинуть поле, а львовяне пробивать 11-метровый. Но арбитр почему-то наказал игрока «Руха» за симуляцию предупреждением.

Еще через три минуты Волынец снова сбил неугомонного Климчука и наиграл на прямую красную карточку, но арбитр не увидел, что нога игрока «Руха» находится на линии штрафной и гости заслужили право на пенальти. Все закончилось назначением штрафного перед линией штрафной площади. В этот раз не помог Пасхалу и арбитр ВАР.

Львовский клуб, оказавшись на 12-й минуте в большинстве, не продемонстрировали умение играть, когда есть лишний игрок. Во втором тайме хозяева прибавили обороты и даже могли спастись от поражения, но все испортил на 82-й минуте фол Волынца».

Ранее сообщалось, что «Полесье» с двумя удалениями проиграло дома «Руху».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Мирослав Ступар
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор
Ступар так же примитивно комментировал, как Пасхал судил. Судил Пасхал в сторону тех, кто заплатил - Полесья, но он не имел права не показать 2 красных, иначе бы его дисквалифицировали. В начале игры он не показал явную желтую игроку Полесья за удар высокоподнятой ногой по лицу, тогда была бы еще одна красная Полесью за вторую желтую тому же игроку. Самое интересное, что, к примеру, Деревинский судил, ранее, в сторону Руха. У нас образовался целый круг продажных арбитров, таких как Пасхал, Балакин, Деревинский и прочие. Ушли Арановский, Иванов и некоторпые другие, но место судей "по вызову" пусто не остается. 
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