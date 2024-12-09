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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:35
97
0

ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ

«Шахтер» и «Бавария» сыграют в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов

09 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 09 декабря 2024, 22:35
97
0
ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ
Венсан Компани и Марино Пушич

В Гельзенкирхене состоялись две пресс-конференции накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией».

На вопросы журналистов ответили наставники команд Марино Пушич и Венсан Компани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в 22:00 в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

Смотрите видео Sport.ua: пресс-конференция наставников Шахтера и Баварии.

ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ

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Шахтер Донецк Бавария пресс-конференция Лига чемпионов Шахтер - Бавария Венсан Компани Марино Пушич видео выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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