ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ
«Шахтер» и «Бавария» сыграют в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов
В Гельзенкирхене состоялись две пресс-конференции накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией».
На вопросы журналистов ответили наставники команд Марино Пушич и Венсан Компани.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.
Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в 22:00 в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».
Смотрите видео Sport.ua: пресс-конференция наставников Шахтера и Баварии.
ВИДЕО. Настрой на битву. Пресс-конференции Компани и Пушича перед игрой ЛЧ
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