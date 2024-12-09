Стало известно, где Украина может принять Бельгию в плей-офф Лиги Наций

В марте 2025 года состоятся поединки плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

Как стало известно Sport.ua, в УАФ склоняются к тому, чтобы 20 марта подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев приняли бельгийцев в одном из городов Германии.

По информации нашего источника, долгое время приоритетным был вариант сыграть этот поединок в Польше, но вызывает опасение состояние газона на стадионах соседней страны в марте. Поэтому сейчас выше расцениваются шансы Германии. Тем более, что именно в этой стране проводят свои домашние матчи представители Украины в еврокубках – «Шахтер» и «Динамо».

Добавим, что ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич подытожил выступление украинцев в Лиге наций.