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Лига наций
09 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:14
685
6

Стало известно, где Украина может принять Бельгию в плей-офф Лиги Наций

В настоящее время рассматриваются две страны

09 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:14
685
6
Стало известно, где Украина может принять Бельгию в плей-офф Лиги Наций
Getty Images/Global Images Ukraine.

В марте 2025 года состоятся поединки плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

Как стало известно Sport.ua, в УАФ склоняются к тому, чтобы 20 марта подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев приняли бельгийцев в одном из городов Германии.

По информации нашего источника, долгое время приоритетным был вариант сыграть этот поединок в Польше, но вызывает опасение состояние газона на стадионах соседней страны в марте. Поэтому сейчас выше расцениваются шансы Германии. Тем более, что именно в этой стране проводят свои домашние матчи представители Украины в еврокубках – «Шахтер» и «Динамо».

Добавим, что ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич подытожил выступление украинцев в Лиге наций.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу инсайд Украина - Бельгия Сергей Ребров
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
Є висока ймовірність, що в кінці березня можна буде зіграти хоча б у Львові
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+2
TolsTIyELF
Динамо  и Шахтер очень успешно проводят свои матчи там. Даже идиот может увидеть как тяжело нашим командам в Германии. 
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0
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TolsTIyELF
Долбо;бы. Сделают для команды все матчи на выезде. 
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MCD-MEL
Я одразу сказав після жеребкування, що потрібно грати в Дюссельдорфі
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0
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