«Шансов почти не было». Маркевич прокомментировал игру Украины в Лиге Наций

Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич - о Лиге наций для сборной Украины:

«Учитывая, как сборная начала турнир, то закончили мы его на позитивной ноте. После двух туров шансов у нас почти не было, но мы исправили ситуацию и вышли в стыки. Нам достался очень серьезный соперник. Главное – чтобы в марте все наши игроки были полностью готовы и обошлось без травм.

На бумаге Бельгия - самый сильный соперник, который мог нам достаться, но мы не знаем, в какой форме они будут в марте. Если бельгийцы соберут полный состав, то будет непросто. А если, как сейчас, то можно с ними играть. В процентном отношении я отдам предпочтение бельгийцам -– 60 на 40».

Маркевич – о перспективах «Шахтера» против «Баварии».