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Сборная УКРАИНЫ
05 декабря 2024, 16:26 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:28
690
0

«Шансов почти не было». Маркевич прокомментировал игру Украины в Лиге Наций

Мирон Маркевич оптимистично смотрит на перспективы сборной Украины

05 декабря 2024, 16:26 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:28
690
0
«Шансов почти не было». Маркевич прокомментировал игру Украины в Лиге Наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич - о Лиге наций для сборной Украины:

«Учитывая, как сборная начала турнир, то закончили мы его на позитивной ноте. После двух туров шансов у нас почти не было, но мы исправили ситуацию и вышли в стыки. Нам достался очень серьезный соперник. Главное – чтобы в марте все наши игроки были полностью готовы и обошлось без травм.

На бумаге Бельгия - самый сильный соперник, который мог нам достаться, но мы не знаем, в какой форме они будут в марте. Если бельгийцы соберут полный состав, то будет непросто. А если, как сейчас, то можно с ними играть. В процентном отношении я отдам предпочтение бельгийцам -– 60 на 40».

Маркевич – о перспективах «Шахтера» против «Баварии».

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сборная Украины по футболу Лига наций Мирон Маркевич сборная Бельгии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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