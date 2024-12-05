«Положительным результатом будет...» Маркевич – о матче Шахтера и Баварии
Мирон Маркевич не оптимистичен перед матчем «горняков»
Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией»:
«Шансов у «Шахтера» я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с «Рухом». Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с «Баварией». Положительным результатом будет, если удастся избежать разгрома.
Матч между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией» состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Кварцяный жестко проехался по «Шахтеру».
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