«Положительным результатом будет...» Маркевич – о матче Шахтера и Баварии

Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией»:

«Шансов у «Шахтера» я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с «Рухом». Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с «Баварией». Положительным результатом будет, если удастся избежать разгрома.

Матч между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией» состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Кварцяный жестко проехался по «Шахтеру».