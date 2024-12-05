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  4. «Положительным результатом будет...» Маркевич – о матче Шахтера и Баварии
Лига чемпионов
05 декабря 2024, 13:57 |
196
0

«Положительным результатом будет...» Маркевич – о матче Шахтера и Баварии

Мирон Маркевич не оптимистичен перед матчем «горняков»

05 декабря 2024, 13:57 |
196
0
«Положительным результатом будет...» Маркевич – о матче Шахтера и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией»:

«Шансов у «Шахтера» я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с «Рухом». Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с «Баварией». Положительным результатом будет, если удастся избежать разгрома.

Матч между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией» состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Кварцяный жестко проехался по «Шахтеру».

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Шахтер - Бавария Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Мирон Маркевич ПСВ
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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