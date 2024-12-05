«Силы нет». Кварцяный жестко проехался по Шахтеру перед Лигой чемпионов

Украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал «Шахтер» и рассказал о перспективах команды перед встречей с «Баварией» в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Немецкий футбол всегда славился силой и атлетизмом. Бавария с приходом Компани стала намного лучше во всех компонентах. Шахтеру будет очень тяжело, потому что у команды совсем нет атлетизма. Донецкая команда имела атлетизм только в то время, когда играли Старухин, Пьяных, Соколовский, Яремченко. Сейчас в Шахтере бегают мажорные технари, а силы нет. Я не верю в то, что Шахтер сможет взять очки с Баварией. «Горнякам» повезет только в том случае, если у немцев будет спад, как у Манчестер Сити».

Сейчас донецкая команда занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Кварцяный прокомментировал игру Михаила Мудрика.