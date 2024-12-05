«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику
Виталий Кварцяный прокомменитировал игру Михаила Мудрика
Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика и назвал навыки, которых, по его мнению, не хватает украинцу:
«Хотя Мишу много критикуют, но для сборной – это очень ценный игрок, нестандартный, острый. Но нестабильный. Если бы Мудрик мог работать корпусом и обладал компактным дриблингом, то цены бы ему не было. Пока у него есть дисбаланс в координации и нет контроля мяча»
В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
«Челси» легко разбил «Саутгемптон».
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