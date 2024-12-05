«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика и назвал навыки, которых, по его мнению, не хватает украинцу:

«Хотя Мишу много критикуют, но для сборной – это очень ценный игрок, нестандартный, острый. Но нестабильный. Если бы Мудрик мог работать корпусом и обладал компактным дриблингом, то цены бы ему не было. Пока у него есть дисбаланс в координации и нет контроля мяча»

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

«Челси» легко разбил «Саутгемптон».