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  4. «Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику
Англия
05 декабря 2024, 12:50 |
163
2

«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику

Виталий Кварцяный прокомменитировал игру Михаила Мудрика

05 декабря 2024, 12:50 |
163
2
«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика и назвал навыки, которых, по его мнению, не хватает украинцу:

«Хотя Мишу много критикуют, но для сборной – это очень ценный игрок, нестандартный, острый. Но нестабильный. Если бы Мудрик мог работать корпусом и обладал компактным дриблингом, то цены бы ему не было. Пока у него есть дисбаланс в координации и нет контроля мяча»

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

«Челси» легко разбил «Саутгемптон».

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Виталий Кварцяный Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Олександр
Кварцевый класный тренер чего он не востребован?
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