Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата
Лучшим голкипером признан Габриэль Батиста, который играет за «Санта Клару»
В португальской Примейре состоялось голосование, в котором определили лучшего вратаря ноября.
A Bola сообщает, что первое место занял голкипер «Санта Клары» Габриэль Батиста с результатом в 26,5%. Он провел четыре поединка в ноябре – в одном пропустил два гола, но в трех других оставил свои ворота сухими.
На второй позиции оказался россиянин Иван Злобин («Фамаликау») – он набрал 15,35% голосов.
Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин замкнул тройку лучших вратарей чемпионата в ноябре – 9,4%.
O dono da baliza de uma equipa que não para de 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗿𝗲𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿! 🧤— Liga Portugal (@ligaportugal) December 9, 2024
Pela primeira vez, Gabriel Batista é o 𝗔𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮-𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic escolhido pelos treinadores! 🏆#LigaPortugal #CriaTalento #CDSC pic.twitter.com/sxH1UZPp3U
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