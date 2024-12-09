Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата

В португальской Примейре состоялось голосование, в котором определили лучшего вратаря ноября.

A Bola сообщает, что первое место занял голкипер «Санта Клары» Габриэль Батиста с результатом в 26,5%. Он провел четыре поединка в ноябре – в одном пропустил два гола, но в трех других оставил свои ворота сухими.

На второй позиции оказался россиянин Иван Злобин («Фамаликау») – он набрал 15,35% голосов.

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин замкнул тройку лучших вратарей чемпионата в ноябре – 9,4%.