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  4. Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата
Португалия
09 декабря 2024, 21:19 |
506
0

Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата

Лучшим голкипером признан Габриэль Батиста, который играет за «Санта Клару»

09 декабря 2024, 21:19 |
506
0
Где Трубин? Определен лучший вратарь месяца португальского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В португальской Примейре состоялось голосование, в котором определили лучшего вратаря ноября.

A Bola сообщает, что первое место занял голкипер «Санта Клары» Габриэль Батиста с результатом в 26,5%. Он провел четыре поединка в ноябре – в одном пропустил два гола, но в трех других оставил свои ворота сухими.

На второй позиции оказался россиянин Иван Злобин («Фамаликау») – он набрал 15,35% голосов.

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин замкнул тройку лучших вратарей чемпионата в ноябре – 9,4%.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Фамаликау Санта Клара Анатолий Трубин
Микола Титюк Источник: A Bola
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