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  4. Экс-защитник Англии назвал имя игрока, из-за которого Челси не выиграет АПЛ
Англия
09 декабря 2024, 20:26 |
1261
0

Экс-защитник Англии назвал имя игрока, из-за которого Челси не выиграет АПЛ

Джейми Каррагер уверен, что лондонскому клубу нужно задуматься о новом вратаре

09 декабря 2024, 20:26 |
1261
0
Экс-защитник Англии назвал имя игрока, из-за которого Челси не выиграет АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер уверен, что «Челси» не сможет выиграть в этом году АПЛ из-за плохой игры вратаря Роберта Санчеса:

«Я смотрю игры лондонской команды и смотрю на вратаря Санчеса. С таким голкипером «Челси» не сможет выиграть английский чемпионат.

У «Манчестер Сити» есть Эдерсон, у «Ливерпуля» – Алиссон. Эти вратари показывают невероятную игру и статистика доказывает мои слова. Когда в ваших воротах стоит Роберт, вы не можете думать о победе в Премьер-лиге», – заявил каррагер.

В этом сезоне АПЛ Роберт Санчес провел 14 матчей за «Челси» во всех турнирах и пропустил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что лидер лондонского клуба может перебраться в испанскую Ла Лигу.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Роберт Санчес Джейми Каррагер
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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