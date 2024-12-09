Экс-защитник Англии назвал имя игрока, из-за которого Челси не выиграет АПЛ

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер уверен, что «Челси» не сможет выиграть в этом году АПЛ из-за плохой игры вратаря Роберта Санчеса:

«Я смотрю игры лондонской команды и смотрю на вратаря Санчеса. С таким голкипером «Челси» не сможет выиграть английский чемпионат.

У «Манчестер Сити» есть Эдерсон, у «Ливерпуля» – Алиссон. Эти вратари показывают невероятную игру и статистика доказывает мои слова. Когда в ваших воротах стоит Роберт, вы не можете думать о победе в Премьер-лиге», – заявил каррагер.

В этом сезоне АПЛ Роберт Санчес провел 14 матчей за «Челси» во всех турнирах и пропустил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что лидер лондонского клуба может перебраться в испанскую Ла Лигу.