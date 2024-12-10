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Испания
10 декабря 2024, 03:14 |
75
0

Реал нашел решение своей проблемы. Это партнер Месси

Мадридцы приобретут аргентинского центрбека «МЮ» Лисандро Мартинеса

10 декабря 2024, 03:14 |
75
0
Реал нашел решение своей проблемы. Это партнер Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Мадридский «Реал» столкнулся с проблемами травм центральных защитников. На долгий срок вылетели Эдер Милитао и Дэвид Алаба.

По информации испанских СМИ, решение своей проблемы мадридцы нашли в английском «Манчестер Юнайтед». Уже в январе «Реал» начнет переговоры по трансферу чемпиона мира – аргентинского центрбека Лисандро Мартинеса. Трансферная стоимость Лисандро оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел 19 матчей. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером.

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Лисандро Мартинес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.com
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