Реал нашел решение своей проблемы. Это партнер Месси

Мадридский «Реал» столкнулся с проблемами травм центральных защитников. На долгий срок вылетели Эдер Милитао и Дэвид Алаба.

По информации испанских СМИ, решение своей проблемы мадридцы нашли в английском «Манчестер Юнайтед». Уже в январе «Реал» начнет переговоры по трансферу чемпиона мира – аргентинского центрбека Лисандро Мартинеса. Трансферная стоимость Лисандро оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел 19 матчей. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером.