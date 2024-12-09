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Англия
09 декабря 2024, 19:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:18
616
0

ВИДЕО. Все действия Забарного в матче АПЛ против Ипсвича

«Борнмут» одержал минимальную победу со счетом 2:1

09 декабря 2024, 19:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:18
616
0
ВИДЕО. Все действия Забарного в матче АПЛ против Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ипсвич» и «Борнмут». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. Результативными действиями игрок не отметился.

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Забарный был признан лучшим игроком матча по версии различных статистических порталов. Украинец выиграл больше всего дуэлей (14), больше всего раз успешно вернул мяч (10), выполнил больше всего успешных подкатов (6) и ни разу не был обыгран.

ВИДЕО. Все действия Забарного в матче АПЛ против Ипсвича

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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