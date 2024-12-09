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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:55
461
0

Экс-игрок сборной Украины заговорил о завершении карьеры. Что дальше?

Денис Олейник планирует повесить бутсы на гвоздь

09 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:55
461
0
Экс-игрок сборной Украины заговорил о завершении карьеры. Что дальше?
ЛНЗ. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник, на клубном уровне выступающий за ЛНЗ, заговорил о завершении карьеры.

Футболист признался, что планирует посвятить свое будущее тренерской карьере, о которой стал думать еще с раннего возраста.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).

В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 11 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи о возможном уходе Андреса Карраско.

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Денис Олейник ЛНЗ Черкассы сборная Украины по футболу Динамо Киев Арсенал Киев Десна Чернигов Металлист Харьков Ворскла Полтава Дармштадт завершение карьеры
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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