Экс-игрок сборной Украины заговорил о завершении карьеры. Что дальше?

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник, на клубном уровне выступающий за ЛНЗ, заговорил о завершении карьеры.

Футболист признался, что планирует посвятить свое будущее тренерской карьере, о которой стал думать еще с раннего возраста.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).

В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 11 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи о возможном уходе Андреса Карраско.