Экс-игрок сборной Украины заговорил о завершении карьеры. Что дальше?
Денис Олейник планирует повесить бутсы на гвоздь
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник, на клубном уровне выступающий за ЛНЗ, заговорил о завершении карьеры.
Футболист признался, что планирует посвятить свое будущее тренерской карьере, о которой стал думать еще с раннего возраста.
За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).
В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 11 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что в ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи о возможном уходе Андреса Карраско.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антирейтинг возглавил Хуан Себастьян Верон
Поединок состоится 9 декабря в 22:00 по Киеву