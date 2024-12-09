Выбрал другой клуб. Французский нападающий мог оказаться в Черноморце

Экс-игрок житомирского «Полесья» Яссин Фортюн мог стать игроком одесского «Черноморца», сообщает телеграмм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний нападающий, покинув житомирский клуб летом 2024 года, получил предложение от одесситов, но отказался из-за войны в Украине, имея на руках предложения от французских клубов.

В конечном итоге, Фортюн выбрал французский «Кевийи», в котором сейчас и выступает.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» приблизился к зоне вылета после поражения от «Кривбасса».