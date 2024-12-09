Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 16:50 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:54
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Выбрал другой клуб. Французский нападающий мог оказаться в Черноморце
Яссин Фортюн мог стать игроком одесского клуба
09 декабря 2024, 16:50 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:54
587
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Экс-игрок житомирского «Полесья» Яссин Фортюн мог стать игроком одесского «Черноморца», сообщает телеграмм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 25-летний нападающий, покинув житомирский клуб летом 2024 года, получил предложение от одесситов, но отказался из-за войны в Украине, имея на руках предложения от французских клубов.
В конечном итоге, Фортюн выбрал французский «Кевийи», в котором сейчас и выступает.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» приблизился к зоне вылета после поражения от «Кривбасса».
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