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  4. Во всем виноват кризис. Талант Манчестер Сити мог стать партнером Цыганкова
Англия
09 декабря 2024, 17:57 |
241
0

Во всем виноват кризис. Талант Манчестер Сити мог стать партнером Цыганкова

Клаудио Эчеверри мог стать игроком «Жироны»

09 декабря 2024, 17:57 |
241
0
Во всем виноват кризис. Талант Манчестер Сити мог стать партнером Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити», выступающий в аренде за аргентинский «Ривер Плейт», Клаудио Эчеверри мог присоединится к «Жироне», сообщает The Mirror.

Но этого не случится, ибо 18-летний игрок пригодится Жузепу Гвардиоле, вернувшись из аргентинской аренды уже в январе, хотя изначально он должен был отправится в «Жирону» Виктора Цыганкова. Он должен получать игровое время, учитывая не самую лучшую форму игроков центра поля «горожан».

Игрок мог остаться еще на полгода в «Ривер Плейт», но английский гранд отклонил данное предложение.

Ранее сообщалось, что суперзвезда центра поля «Манчестер Сити» может отправиться в «Интер» Майами.

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Клаудио Эчеверри Ривер Плейт Манчестер Сити Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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