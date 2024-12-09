Во всем виноват кризис. Талант Манчестер Сити мог стать партнером Цыганкова

Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити», выступающий в аренде за аргентинский «Ривер Плейт», Клаудио Эчеверри мог присоединится к «Жироне», сообщает The Mirror.

Но этого не случится, ибо 18-летний игрок пригодится Жузепу Гвардиоле, вернувшись из аргентинской аренды уже в январе, хотя изначально он должен был отправится в «Жирону» Виктора Цыганкова. Он должен получать игровое время, учитывая не самую лучшую форму игроков центра поля «горожан».

Игрок мог остаться еще на полгода в «Ривер Плейт», но английский гранд отклонил данное предложение.

Ранее сообщалось, что суперзвезда центра поля «Манчестер Сити» может отправиться в «Интер» Майами.