Во всем виноват кризис. Талант Манчестер Сити мог стать партнером Цыганкова
Клаудио Эчеверри мог стать игроком «Жироны»
Аргентинский полузащитник «Манчестер Сити», выступающий в аренде за аргентинский «Ривер Плейт», Клаудио Эчеверри мог присоединится к «Жироне», сообщает The Mirror.
Но этого не случится, ибо 18-летний игрок пригодится Жузепу Гвардиоле, вернувшись из аргентинской аренды уже в январе, хотя изначально он должен был отправится в «Жирону» Виктора Цыганкова. Он должен получать игровое время, учитывая не самую лучшую форму игроков центра поля «горожан».
Игрок мог остаться еще на полгода в «Ривер Плейт», но английский гранд отклонил данное предложение.
Ранее сообщалось, что суперзвезда центра поля «Манчестер Сити» может отправиться в «Интер» Майами.
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