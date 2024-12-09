Спасители. Английский гранд может «вытащить» звездного форварда из Турции
Виктор Осимхен может стать игроком «красных дьяволов»
Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в аренде за «Галатасарай», может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Даже несмотря на то, что нападающие «манкунианцев» под управлением Рубена Аморима начали забивать голы, в красной части Манчестера ищут нового страйкера. 25-летний игрок может стать отличным усилением для «красных дьяволов», но за игроком также следят «ПСЖ» и «Ювентус». Ожидается, что именно эти 3 клуба поборются за Виктора следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со спортивным директором.
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