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  4. Спасители. Английский гранд может «вытащить» звездного форварда из Турции
Англия
09 декабря 2024, 23:52 |
323
0

Спасители. Английский гранд может «вытащить» звездного форварда из Турции

Виктор Осимхен может стать игроком «красных дьяволов»

09 декабря 2024, 23:52 |
323
0
Спасители. Английский гранд может «вытащить» звездного форварда из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в аренде за «Галатасарай», может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Даже несмотря на то, что нападающие «манкунианцев» под управлением Рубена Аморима начали забивать голы, в красной части Манчестера ищут нового страйкера. 25-летний игрок может стать отличным усилением для «красных дьяволов», но за игроком также следят «ПСЖ» и «Ювентус». Ожидается, что именно эти 3 клуба поборются за Виктора следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со спортивным директором.

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Виктор Осимхен Наполи Манчестер Юнайтед Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус
Данііл Киріяка Источник: Goal.com
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