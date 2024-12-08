Англия08 декабря 2024, 15:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о расторжении контракта со спортивным директором
Дэн Эшворт пробыл на своем посту всего пять месяцев
08 декабря 2024, 15:40 |
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о расторжении контракта со спортивным директором Дэном Эшвортом.
Трудовое соглашение было разорвано по обоюдному соглашению сторон.
На посту спортивного директора «красных дьяволов» Эшворт провел лишь пять месяцев, будучи назначенным в июле.
Ранее МЮ приложил немало усилий, чтобы переманить Эшворта из «Ньюкасла», причем манкунианцы заплатили «сорокам» неустойку.
Накануне «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уступил в 15-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» (2:3).
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