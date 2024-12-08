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  4. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о расторжении контракта со спортивным директором
Англия
08 декабря 2024, 15:40 |
587
1

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о расторжении контракта со спортивным директором

Дэн Эшворт пробыл на своем посту всего пять месяцев

08 декабря 2024, 15:40 |
587
1
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о расторжении контракта со спортивным директором
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эшворт

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о расторжении контракта со спортивным директором Дэном Эшвортом.

Трудовое соглашение было разорвано по обоюдному соглашению сторон.

На посту спортивного директора «красных дьяволов» Эшворт провел лишь пять месяцев, будучи назначенным в июле.

Ранее МЮ приложил немало усилий, чтобы переманить Эшворта из «Ньюкасла», причем манкунианцы заплатили «сорокам» неустойку.

Накануне «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уступил в 15-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» (2:3).

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Манчестер Юнайтед спортивный директор отставка
Алексей Сливченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Burevestnik
ну тепер всьо:
спортдира прогнали і МЮ тепер попре.
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