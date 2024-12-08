ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о расторжении контракта со спортивным директором

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о расторжении контракта со спортивным директором Дэном Эшвортом.

Трудовое соглашение было разорвано по обоюдному соглашению сторон.

На посту спортивного директора «красных дьяволов» Эшворт провел лишь пять месяцев, будучи назначенным в июле.

Ранее МЮ приложил немало усилий, чтобы переманить Эшворта из «Ньюкасла», причем манкунианцы заплатили «сорокам» неустойку.

Накануне «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уступил в 15-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» (2:3).