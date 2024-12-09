СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы «горняков» на выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

«К сожалению, в матче с ПСВ мы упустили очень большую возможность – иногда нам не хватало удачи, иногда – концентрации. Я думаю, что если бы мы победили в Эйндховене, мы были бы очень близки к выходу дальше.

Теперь – все по-другому. Но это футбол. Осталось сыграть три матча, и все возможно. Поверьте, «Шахтер» может обыграть «Баварию», а затем проиграть команде в чемпионате Украины. Это футбол и именно поэтому мы его любим.

Но наперед сдаваться не будем, мы однозначно нацелены на победу во вторник. Конечно, «Бавария» – один из сильнейших клубов мира, но перед игрой нас никто не может списывать со счетов. Впереди у нас как минимум 90 минут хорошего футбола», – цитирует Срну Transfermarkt.

Во вторник, 10 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет с немецкой «Баварией» в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.