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  4. СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 15:55 |
571
18

СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»

Хорватский функционер – о шансах донецкой команды в ЛЧ

09 декабря 2024, 15:55 |
571
18
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы «горняков» на выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

«К сожалению, в матче с ПСВ мы упустили очень большую возможность – иногда нам не хватало удачи, иногда – концентрации. Я думаю, что если бы мы победили в Эйндховене, мы были бы очень близки к выходу дальше.

Теперь – все по-другому. Но это футбол. Осталось сыграть три матча, и все возможно. Поверьте, «Шахтер» может обыграть «Баварию», а затем проиграть команде в чемпионате Украины. Это футбол и именно поэтому мы его любим.

Но наперед сдаваться не будем, мы однозначно нацелены на победу во вторник. Конечно, «Бавария» – один из сильнейших клубов мира, но перед игрой нас никто не может списывать со счетов. Впереди у нас как минимум 90 минут хорошего футбола», – цитирует Срну Transfermarkt.

Во вторник, 10 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет с немецкой «Баварией» в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 18
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Тяжёлый наркотик.
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+3
an52
Може. Але скоріш навпаки
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+3
contr
Потужно , перднув наркоман , потужно ☝️
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+2
Андрій Заліщук
Судячи по кефам, то там у Динамо більше шансів обіграти Сосьедад на виїзді, ніж у Шахтаря перемогти Баварію, якщо Шахтар програє у 1-2 м'яча, то це вже удача
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+2
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Liverpool-FС
наркомани на городі
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+1
Hungarian 4 sticks🤣
Шахтёр всё может🤗, он же не дыр очка которая снимается в венгерском порно 18+ на 0-4 пал очки👉👌
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0
AK.228
Может…. 
Но скорее всего будет поражение Баварии и поражении клубу УПЛ)
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0
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Фанькин кот
Шахтёр да, он может. А дынамка суркисова так не может, это точняк!
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-1
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mini.f
Дивлюсь на ігри Баварії і розумію, що у Срни є надія і не безпідставна на здобуття очок з Баварією. Це не та Баварія, яка була в 2022 та 2023 році. а бліда тінь від тієї команди. Чи зможе німецька команда порвати шахтарів  як Тузік шапку -? Зможе, за певних обставин. А надія у Срни є.... Як там на болотах кажуть - блажен, кто верует...
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-2
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