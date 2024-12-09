Когда-то играл в АПЛ. Экс-игрок Ливерпуля может оказаться в Ференцвароше
Наби Кейта оказался ненужным бременскому Вердеру
Игрок бременского «Вердера» Наби Кейта в ближайшее время может перебраться в «Ференцварош». Руководство немецкого клуба больше не рассчитывает на полузащитника.
Как сообщает издание Kicker, стороны ведут переговоры по арендному соглашению, которое продлится в течение одного года.
Выступает за немецкий клуб Кейта по сезону-2023/24. За этот период времени успел отыграть всего пять поединков.
Напомним, что весной «Вердер» отстранил Наби от матчей и тренировок команды.
Годами ранее Кейта выступал за «Ливерпуль» при Юргене Клоппе. Представитель АПЛ в свое время приобрел игрока за 60 миллионов евро. Вместе с мерсисайдцами полузащитник семь раз поднимал трофей над головой, однако самыми важными стали победы в Лиге чемпионов и АПЛ.
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