Когда-то играл в АПЛ. Экс-игрок Ливерпуля может оказаться в Ференцвароше

Игрок бременского «Вердера» Наби Кейта в ближайшее время может перебраться в «Ференцварош». Руководство немецкого клуба больше не рассчитывает на полузащитника.

Как сообщает издание Kicker, стороны ведут переговоры по арендному соглашению, которое продлится в течение одного года.

Выступает за немецкий клуб Кейта по сезону-2023/24. За этот период времени успел отыграть всего пять поединков.

Напомним, что весной «Вердер» отстранил Наби от матчей и тренировок команды.

Годами ранее Кейта выступал за «Ливерпуль» при Юргене Клоппе. Представитель АПЛ в свое время приобрел игрока за 60 миллионов евро. Вместе с мерсисайдцами полузащитник семь раз поднимал трофей над головой, однако самыми важными стали победы в Лиге чемпионов и АПЛ.