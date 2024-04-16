Германия16 апреля 2024, 15:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вердер отстранил Наби Кейта до конца сезона
Хавбек не будет играть и тренироваться с командой
16 апреля 2024, 15:27 |
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Бременский «Вердер» официально сообщил о том, что клуб отстранил до конца сезона от игр и тренировок команды полузащитника Наби Кейта. Также экс-игрок «Ливерпуля» заплатит денежный штраф.
Кейта был наказан за то, что отказался садиться в командный автобус и ехать на выездной матч против «Байера» после того, как узнал, что он в этом матче играть не будет.
Наби Кейта перешел в «Вердер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах Бундеслиги и суммарно провел на поле лишь 107 минут.
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