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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вердер отстранил Наби Кейта до конца сезона
Германия
16 апреля 2024, 15:27 |
717
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вердер отстранил Наби Кейта до конца сезона

Хавбек не будет играть и тренироваться с командой

16 апреля 2024, 15:27 |
717
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер отстранил Наби Кейта до конца сезона
ФК Вердер. Наби Кейта

Бременский «Вердер» официально сообщил о том, что клуб отстранил до конца сезона от игр и тренировок команды полузащитника Наби Кейта. Также экс-игрок «Ливерпуля» заплатит денежный штраф.

Кейта был наказан за то, что отказался садиться в командный автобус и ехать на выездной матч против «Байера» после того, как узнал, что он в этом матче играть не будет.

Наби Кейта перешел в «Вердер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах Бундеслиги и суммарно провел на поле лишь 107 минут.

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Вердер Наби Кейта штрафы
Источник ФК Вердер
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