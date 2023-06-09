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  4. Наби Кейта на правах свободного агента перешел в Вердер
Германия
09 июня 2023, 16:04 |
363
2

Наби Кейта на правах свободного агента перешел в Вердер

Полузащитник «Ливерпуля» покинул английский клуб

09 июня 2023, 16:04 |
363
2
Наби Кейта на правах свободного агента перешел в Вердер
ФК Вердер. Наби Кейта

Полузащитник Наби Кейта перешел в «Вердер» на правах свободного агента из «Ливерпуля». Детали личного контракта не сообщаются.

28-летний гвинеец ранее уже выступал в Германии в 2016 – 2018 годах в составе «РБ Лейпциг», откуда и перешел в «Ливерпуль» за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейта принял участие лишь в 13 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

В «Ливерпуле» Наби выиграл 6 трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

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Наби Кейта Ливерпуль Вердер свободный агент трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Вердер
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Осс Steam
серйозно? більше бажаючих не було? чудове підсилення для Вердера!
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