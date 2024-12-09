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Италия
09 декабря 2024, 14:27 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:55
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От Паоло до Джузеппе: символическая сборная носителей фамилии Росси

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых выдающихся Росси на Апеннинах

09 декабря 2024, 14:27 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:55
268
2
От Паоло до Джузеппе: символическая сборная носителей фамилии Росси
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Росси

9 декабря исполняется 4 года с тех пор, как покинул этот мир легендарный итальянский голеадор Паоло Росси. Однако не только Паоло приходит в голову, когда слышишь эту фамилию. В истории итальянского футбола хватало известных мастеров-однофамильцев. Из них получается вполне приличная команда, которая могла бы поспорить, например, с командой носителей фамилии «Мюллер» в Германии. И во все линии Росси делегировали знаковых личностей.

Вратарь: Себастьяно Росси (родился в 1964 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьяно Росси

Уроженец Чезены по прозвищу Варвар собрал прекрасную коллекцию клубных трофеев в «Милане»: немало скудетто и Суперкубков Италии, праздновал победу в Кубке чемпионов, дважды держал над головой Суперкубок УЕФА. Однако – парадокс – не сыграл ни одного матча за национальную сборную: слишком уж серьезной тогда была конкуренция за пост номер один в «Скуадре Адзурре». В афинском финале главного клубного состязания континента в сезоне-1993/94 «россо-нери» деклассировали барселонского гранда, отгрузив в ворота Андони Субисарреты четыре гола. Его визави Себастьяно Росси остался в том матче сухим. В том сезоне Варвар установил рекорд сухостоя в серии А: 929 минут в течение 11-ти матчей. Это достижение много лет спустя побил только Джанлуиджи Буффон. Уже ближе к нашему времени The Guardian ретро-статью, посвященную Себе, назвала красноречиво: «Когда кальчо правил миром». А Себастьяно был частью великого «Милана» в великие времена!

Защитники: Андреа Росси (родился в 1986 г.), Марко Росси (родился в 1987 г.), Марко Росси (родился в 1964 г.), Марко Росси родился в 1978 г.)

В этой линии просто какой-то парад тезок-однофамильцев! Разве что слева расположу Андреа Росси, который за свою карьеру сменил немало клубов, однако наибольшее количество матчей отыграл на рубеже 1-го и 2-го десятилетий ХХІ в. за «Сиену». В юности подавал незаурядные надежды, входил в систему «Ювентуса», где даже стал чемпионом страны в соответствующей возрастной категории, то есть выиграл Примаверу, триумфовал и на знаменитом турнире в Виареджо. В составе «Юве» ездил в турне по Китаю и Австралии, в течение которого тогдашний алленаторе «бьянко-нери» Клаудио Раньери использовал его в каждом матче. Но по окончании этих странствий заключил 4-летний контракт с «Сиеной». После ухода из «Сиены» часто менял клубы, но нигде ярко своих способностей не проявил. Однако слыл трудолюбивым фланговым защитником, который, не зная покоя, может утюжить левый фланг и отдавать нацеленные длинные передачи.

Марко Росси, рожденный в 1987 г., запомнился выступлениями за «Парму». В частности, помню его эффектный гол в ворота «Кьево» в сезоне-2005/06. Пармезанцы проигрывали 0:1, однако стандарт на последней минуте 1-го тайма выглядел перспективно. В итоге получилось так: навес на Доменико Морфео, тот головой перекинул мяч на Марко Росси, и коренной пармезанец также головой поразил ворота. Особая красота, когда и ассист, и результативный удар совершают головой!

В пару к пармезанцу в центр защиты поставлю нынешнего наставника сборной Венгрии. Этот Марко немалую часть карьеры игрока провел в составе «Брешии», хотя по происхождению является пьемонтцем и воспитанником «Торино». Забивал нечасто, однако в сезоне-1992/93 у него получилось поразить ворота «Ювентуса» в победном для «брешиани» матче. В середине 2-го тайма Марко упрочил преимущество «ласточек», установив окончательный счет – 2:0, оказавшись на месте центрфорварда и буквально протаранив Анджело Перуцци, правда, не с первой попытки, а на добивании.

Еще один Марко Росси, известный своими выступлениями за «Дженоа» в нулевые – в начале 2010-х гг., по амплуа был правым полузащитником. Однако, учитывая, что он каждый раз выполнял огромный объем работы и в состоянии безудержно сновать по всему правому флангу, а также не тяготился работой в отборе (не самая частая добродетель для флангового полузащитника), поставлю его на родной фланг, но чуть ниже, номинально в защите. Этот Марко входил в состав сборной Италии U-21, которая триумфовала на Euro-2000, однако в финальной части не сыграл ни одного матча. Неудивительно, ведь справа в средней линии в той команде действовал Дженнаро Гаттузо, а в центре полузащиты феерил Андреа Пирло.

Полузащитники: Делио Росси (родился в 1960 г.), Фаусто Росси (родился в 1990 г.), Джанни Росси (1936–2021)

Вероятно, бОльшую славу Делио Росси снискал как тренер. Выиграл в частности с «Лацио» Кубок Италии, а с софийским «Левски» Кубок Болгарии. Как футболист продолжительное время цементировал опорную зону «Фоджи» в 1980-е, иногда мог выйти и на позиции центрдефа. Цепкий, неуступчивый игрок с хорошим видением поля.

Фаусто Росси является коренным туринцем и воспитанником школы «Ювентуса». В составе молодежки «Юве» дважды выигрывал знаменитый турнир в Виареджо. В составе сборной Италии U-21 дошел до финала Euro-2013, выходил на поле во всех матчах турнира. В дальнейшем «Ювентус» отдавал Фаусто по арендам и не только итальянским, но и испанским клубам. В пиренейский период игровой карьеры Фаусто самая памятная страница – игра в составе «Вальядолида» против «Барсы» в сезоне-2013/14. Тогда гол итальянского легионера, который мгновенно сориентировался после рикошета от защитника «кулес», принес сенсационную победу бело-фиолетовым. Ведь Месси сотоварищи ничего не смогли поделать с защитой «Вальядолида».

Еще один игрок для средней линии этой символической команды – представитель более старшего поколения. Венецианец Джанни Росси большую часть игровой карьеры провел в родном клубе. В дальнейшем этот правый вингер перешел в «Ювентус». К сожалению, из-за травм не смог закрепиться в основе итальянского суперклуба, однако один гол за «Юве» забил – в дебюте победного (3:1) для «Старой Синьоры» матча против «Болоньи». В середине 1960-х несколько сезонов провел в «Бари». Примечательно, что и в составе «петушков» он огорчил голом «Болонью», правда, на этот раз его команда проиграла со счетом 1:3.

Нападающие: Джузеппе Росси (родился в 1987 г.), Паоло Росси (1956–2020), Гуэрино Росси (1934–1996)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Росси

В передней линии в команде Росси – отличный подбор исполнителей. В частности, лучшие бомбардиры Олимпиады-2008 и чемпионата мира-1982. Джузеппе родился в США, но в 12-летнем возрасте переехал на родину предков: в Италию. Является воспитанником «Пармы». В юном возрасте попилигримствовал на Туманный Альбион, где немного поиграл за МЮ и Ньюкасл. В дальнейшем ненадолго возвращался в «Парму», где весьма успешно провел 2-ю часть сезона-2006/07. В частности, его дубль в ворота «Фиорентины» принес «крестоносцам» победу со счетом 2:0, голом и 2-мя ассистами отличился в феерическом гостевом матче против «Удинезе» (3:3), забивал и ассистировал в ряде других поединков. Но, вероятно, главным клубом его жизни стал «Вильярреал», за который он забивал немало и на любой вкус. К сожалению, в 2012 г. он получил тяжелую травму (разрыв крестообразных связок), после чего покинул Испанию. В течение непродолжительного времени еще зажигал в «Фиорентине», а в дальнейшем стал менять клубы, словно перчатки. Бомбардирство на Пекинской олимпиаде? Большинство голов тогда Беппе провел с пенальти, а итальянская команда в четвертьфинале уступила бельгийцам.

Что сказать о Паоло Росси? Архитектор итальянского триумфа на мундиале-82 был одарен множеством комплиментов за легендарную игру против Бразилии тогда в Барселоне на стадионе «Саррия». Чувством гола Паоло обладал незаурядным, забивал на любой вкус, вел за собой команду, являясь настоящим лидером. К сожалению, его уже нет с нами, но архивные видео снова и снова погружают нас в то время, когда не только деревья были большими, но и мундиали дарили воистину великие матчи.

Компанию маститым бомбардирам «Скуадры Адзурры» составит, на первый взгляд, неочевидная кандидатура. Звезда «Кремонезе» 1-й половины 1950-х Гуэрино Росси в серию А попал в 25-летнем возрасте. И в составе клуба СПАЛ сразу отличился дублем (в течение двух минут!) в Неаполе («спаллини», в итоге, выиграли 3:0). В дальнейшем неплохо проявил свои бомбардирские таланты в составе «Кальяри».

***

Упомяну об еще одном Паоло Росси. Он также был форвардом, но играл по большей части за малоизвестные клубы низших дивизионов. По своему уровню он не проходит в состав этой команды, но интересен другим. Этот Паоло родился в декабре 1982 г., и его назвали в честь самого популярного человека Италии того года. И парень, не обладая от природы футбольным суперталантом, старался соответствовать имени и фамилии. И какую-то футбольную карьеру все-таки сделал. Имя обязывало! Что ж, носители популярной фамилии и сейчас есть в итальянском футболе в разных дивизионах. Каждый в соответствии со своим талантом торит себе путь наверх. Удачи нынешнему поколению, вам есть на кого равняться! И светлая память легендарному голеадору конца 1970-х – первой половины 1980-х!

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Samuel
А Де Россі то типу інше?бо я не читав цю статтю чисто глянув рлзставку?
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0
luceorius
 Перевага Паоло над іншими Россі навіть більша, ніж перевага Герда Мюллера над рештою Мюллерів.
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0
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