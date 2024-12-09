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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 14:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:36
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Один из клубов УПЛ планирует тренировочные сборы провести в Испании

Криворожский Кривбасс уже договаривается со спарринг-партнерами

09 декабря 2024, 14:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:36
1010
0
Один из клубов УПЛ планирует тренировочные сборы провести в Испании
ФК Кривбасс

Тренерский штаб «Кривбасса» уже думает о том, где будет проводить зимние учебно-тренировочные сборы.

На официальном сайте клуба было сообщено, что команда планирует проводить сборы в Испании.

Также сообщается, что уже есть предварительные договоренности с будущими спарринг-партнерами на этих сборах. «Кривбасс» сможет сыграть с эстонской «Левадией», шведским «Кальмаром» и словенской «Любляной».

Сейчас в команде решают вопрос возможного выезда футболистов за границу, а также идет подготовка к матчу 17-го тура УПЛ против львовских «Карпат», который состоится 14 декабря.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сообщил, что не будет подавать руку тренерскому штабу «Карпат».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты Левадия Кальмар Олимпия Любляна
Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
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