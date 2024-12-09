Один из клубов УПЛ планирует тренировочные сборы провести в Испании
Криворожский Кривбасс уже договаривается со спарринг-партнерами
Тренерский штаб «Кривбасса» уже думает о том, где будет проводить зимние учебно-тренировочные сборы.
На официальном сайте клуба было сообщено, что команда планирует проводить сборы в Испании.
Также сообщается, что уже есть предварительные договоренности с будущими спарринг-партнерами на этих сборах. «Кривбасс» сможет сыграть с эстонской «Левадией», шведским «Кальмаром» и словенской «Любляной».
Сейчас в команде решают вопрос возможного выезда футболистов за границу, а также идет подготовка к матчу 17-го тура УПЛ против львовских «Карпат», который состоится 14 декабря.
Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сообщил, что не будет подавать руку тренерскому штабу «Карпат».
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