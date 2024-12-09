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Англия
09 декабря 2024, 14:05 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:33
982
1

Может закончить карьеру. Форвард клуба АПЛ пропустит минимум год после ДТП

Майкл Антонио может закончить с футболом

09 декабря 2024, 14:05 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:33
982
1
Может закончить карьеру. Форвард клуба АПЛ пропустит минимум год после ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Антонио

Ямайский форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио пропустит минимум год после того, как он попал в ДТП, сообщает The Guardian.

34-летний нападающий перенес операцию на ноге и уже практически с 100-процентной вероятностью не сыграет в этом сезоне, а по прогнозам врачей, которые занимаются реабилитацией игрока, минимальным сроком восстановления после случившегося является год. Есть вероятность, что Майкл может закончить карьеру.

В текущем сезоне Майкл Антонио провел 14 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сделал заявление о состоянии Майкла Антонио.

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Майкл Антонио Вест Хэм ДТП чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига завершение карьеры
Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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Перець
в цій ситуації тільки здоров*я 
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