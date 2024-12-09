Испания09 декабря 2024, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:45
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В этот день. 12 лет назад Месси побил невероятный рекорд
Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год
09 декабря 2024, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:45
764
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9 декабря 2012 года Лионель Месси побил, пожалуй, самый сумасшедший рекорд в истории футбола.
В матче чемпионата Испании против «Бетиса» аргентинский нападающий сделал дубль, который помог ему побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов (85) за календарных год. В той игре Лионель забил 86-й мяч за 2012 год. К концу года показатель вырос до 91 забитого мяча.
«Барселона» выиграла ту встречу со счетом 1:2 благодаря дублю Лионеля.
Стало известно, где продолжит карьеру Месси.
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