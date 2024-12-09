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Испания
09 декабря 2024, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:45
764
0

В этот день. 12 лет назад Месси побил невероятный рекорд

Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год

09 декабря 2024, 13:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:45
764
0
В этот день. 12 лет назад Месси побил невероятный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

9 декабря 2012 года Лионель Месси побил, пожалуй, самый сумасшедший рекорд в истории футбола.

В матче чемпионата Испании против «Бетиса» аргентинский нападающий сделал дубль, который помог ему побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов (85) за календарных год. В той игре Лионель забил 86-й мяч за 2012 год. К концу года показатель вырос до 91 забитого мяча.

«Барселона» выиграла ту встречу со счетом 1:2 благодаря дублю Лионеля.

Стало известно, где продолжит карьеру Месси.

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Лионель Месси Герд Мюллер Барселона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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