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Major League Soccer
07 декабря 2024, 00:50 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:48
846
1

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт

Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами» 

07 декабря 2024, 00:50 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:48
846
1
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

37-летний легендарный аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.

По информации GiveMeSport, звездный аргентинец продолжит контракт с «Интер Майами». Сейчас у Месси соглашение до завершения 2025 года, аргентинец подпишет новый контракт еще на один год. Эту информацию подтвердил и управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

«Я очень уверен, что Месси откроет наш новый стадион в 2026 году. Я оптимистично настроен, что пока здоровье Лео позволяет ему играть, то мы будем видеть его в команде», – сказал Мас.

Отмечается, что в будущем Месси планирует вернуться в «Барселону», но не как футболист, а работник в системе клуба.

Ранее Месси назвал двух людей, которые оставили большое влияние в его карьере.

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Лионель Месси GiveMeSport Хорхе Мас Интер Майами Major League Soccer (MLS) Барселона
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Alex Komnin
А обіцяв додому, в "Ньюеллс"...
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