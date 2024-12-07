Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами»
37-летний легендарный аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.
По информации GiveMeSport, звездный аргентинец продолжит контракт с «Интер Майами». Сейчас у Месси соглашение до завершения 2025 года, аргентинец подпишет новый контракт еще на один год. Эту информацию подтвердил и управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас.
«Я очень уверен, что Месси откроет наш новый стадион в 2026 году. Я оптимистично настроен, что пока здоровье Лео позволяет ему играть, то мы будем видеть его в команде», – сказал Мас.
Отмечается, что в будущем Месси планирует вернуться в «Барселону», но не как футболист, а работник в системе клуба.
Ранее Месси назвал двух людей, которые оставили большое влияние в его карьере.
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