Постоянная боль. Один из полузащитников Реала продолжает страдать от травмы

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени долгое время страдает от повреждения, сообщает Relevo.

25-летний футболист чувствует постоянную боль в левой ноге еще с конца прошлого сезона. Это все то же повреждение, которое не дало игроку выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов 2024. В клубе считают, что именно это повреждение не дает Орельену показывать свой максимальный уровень.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Мбаппе назвал причину, по которой не играл за сборную.