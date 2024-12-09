Испания09 декабря 2024, 12:41 |
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Постоянная боль. Один из полузащитников Реала продолжает страдать от травмы
Орельен Тчуамени играет через боль
09 декабря 2024, 12:41 |
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени долгое время страдает от повреждения, сообщает Relevo.
25-летний футболист чувствует постоянную боль в левой ноге еще с конца прошлого сезона. Это все то же повреждение, которое не дало игроку выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов 2024. В клубе считают, что именно это повреждение не дает Орельену показывать свой максимальный уровень.
В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
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