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  4. Постоянная боль. Один из полузащитников Реала продолжает страдать от травмы
Испания
09 декабря 2024, 12:41 |
531
0

Постоянная боль. Один из полузащитников Реала продолжает страдать от травмы

Орельен Тчуамени играет через боль

09 декабря 2024, 12:41 |
531
0
Постоянная боль. Один из полузащитников Реала продолжает страдать от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени долгое время страдает от повреждения, сообщает Relevo.

25-летний футболист чувствует постоянную боль в левой ноге еще с конца прошлого сезона. Это все то же повреждение, которое не дало игроку выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов 2024. В клубе считают, что именно это повреждение не дает Орельену показывать свой максимальный уровень.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Мбаппе назвал причину, по которой не играл за сборную.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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