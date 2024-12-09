«Старая информация». Лидер Руха отреагировал на слухи о переезде в Англию

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык рассказал о причинах сорванного трансфера в английский «Сандерленд», где украинец был на просмотре. Футболист заявил, что это старая информация.

‒ Недавно появилась информация, что вы находились на просмотре в Сандерленде, но из-за травмы потенциальный трансфер не состоялся. Расскажите об этом поподробнее.

‒ Мог действительно оказаться в Англии, это было еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны. Выпала такая возможность, я с радостью туда поехал, тренировался восемь или девять дней. В последний день пахнул и не получилось из-за этого остаться. Так что вернулся в Украину. Насколько знаю, я ехал исключительно на просмотр. Чтобы меня посмотрели, взяли на карандаш, что-то такое. О трансфере тогда речи не было.

‒ Отзывы от тренеров в Сандерленде были положительными?

– Они были довольны, насколько я слышал. Я тренировался из U-23 Сандерленда. А что и дальше, кто знает. Как видите, я играю за Рух и все мысли об этом.

– Почему же информация о вашем просмотре в Англии появилась только сейчас?

– Я удивился тоже, когда прочитал. Это старая информация, если пишут, что я был сейчас, то точно ложь. Это было до возобновления чемпионата Украины. В мае-июне 2022 ездил.

– А этим летом куда-то на просмотры ездили? Вообще, в каких зарубежных клубах еще были?

– Нет, летом нигде не бывал. За карьеру это был мой первый и пока последний такой опыт, – признался Дидык.