Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
9 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
В понедельник, 9 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Рух».
Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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