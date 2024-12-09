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Испания
09 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:12
256
0

«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге

Специалист похвалил своих подопечных за матч против «Севильи»

09 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:12
256
0
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после безумной победы своей команды в матче против «Севильи» в Ла Лиге (4:3), где его мадридцы уступали 1:3.

Важно, что сегодня команда играла в футбол. Мы знали о переходных фазах соперника, но у Гризманна были моменты, на Галлахере был неназначен пенальти. После первого гола Гризманная команда продолжала искать счастья в атаке, и вышедшие на замену знали, как достичь желаемого.

Нам нужно добавлять и дальше, мы работаем всей командой, в том числе выходящие на замену. Это не случайность – команда развивается и верит в то, что делает», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне «Атлетико» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 35 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Севилья Ла Лига Атлетико - Севилья чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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