Килиан МБАППЕ: «У меня нет депрессии. И люди не должны так говорить»
Француз обратился к фанатам после неудачного старта карьеры в Мадриде
Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе откровенно рассказал о неудачном старте карьеры в мадридском клубе. Килиан признался, что у него нет депрессии, но есть некоторые проблемы.
«У меня нет депрессии. Есть проблемы, есть усталость, но я не в депрессии. И люди не должны так говорить, потому что кто действительно страдает от этого», лаконично заявил Килиан.
Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» перед началом нынешнего сезона.«Сливочные» подписали звездного француза на правах свободного агента, когда подошел к концу его контракт с ПСЖ.
В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть 36 турнирных пунктов после 16 матчей.
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