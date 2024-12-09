Килиан МБАППЕ: «У меня нет депрессии. И люди не должны так говорить»

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе откровенно рассказал о неудачном старте карьеры в мадридском клубе. Килиан признался, что у него нет депрессии, но есть некоторые проблемы.

«У меня нет депрессии. Есть проблемы, есть усталость, но я не в депрессии. И люди не должны так говорить, потому что кто действительно страдает от этого», лаконично заявил Килиан.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» перед началом нынешнего сезона.«Сливочные» подписали звездного француза на правах свободного агента, когда подошел к концу его контракт с ПСЖ.

В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть 36 турнирных пунктов после 16 матчей.