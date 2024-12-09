Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил финал чемпионата мира 2022 года, проходившего в Катаре. В финальном поединке подопечные Дидье Дешама уступили национальной команде Аргентины.

«Я был ужасно злой на него. Очень злой. Но все равно уважал его, потому что это Месси.

Мы оба растопили этот лед – смеялись над тем, как боролись друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», – сказал Мбаппе.

Аргентина победила Францию ​​в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в дополнительные 30 минут команды забили еще по голу в каждые ворота. В том финале Килиан Мбаппе оформил хет-трик, а Лионель Месси – отличился дублем.

Ранее стало известно, почему Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции на матчи Лиги наций.