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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
08.12.2024 18:30 – FT 1 : 1
Фрайбург
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Германия
09 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:06
36
0

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:1. Сильнейшего не определили. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Бундеслиги

09 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:06
36
0
Хоффенхайм – Фрайбург – 1:1. Сильнейшего не определили. Видео голов и обзор

8 декабря состоялся заключительный поединок 13-го тура Бундеслиги между клубами «Хоффенхайм» и «Фрайбург».

Матч прошел в городе Зинсхайм на «PreZero Arena».

В результате команды поделили очки в матче. Финальный счет 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм забить мячами болельщиков не порадовал. Затишье держалось до 68-й минуты, пока игрок «Фрайбурга» Маттиас Гинтер не открыл счет на табло. Ответа от хозяев долго ждать не пришлось. Через 5 минут Том Бишоф точным выстрелом сравнял счет.

Бундеслига. 13-й тур, 8 декабря

«Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:1

Голы: Бишоф, 73 – Гинтер, 68

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Том Бишоф (Хоффенхайм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Гинтер (Фрайбург).
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Хоффенхайм Фрайбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Маттиас Гинтер
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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