Хоффенхайм – Фрайбург – 1:1. Сильнейшего не определили. Видео голов и обзор
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8 декабря состоялся заключительный поединок 13-го тура Бундеслиги между клубами «Хоффенхайм» и «Фрайбург».
Матч прошел в городе Зинсхайм на «PreZero Arena».
В результате команды поделили очки в матче. Финальный счет 1:1.
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Первый тайм забить мячами болельщиков не порадовал. Затишье держалось до 68-й минуты, пока игрок «Фрайбурга» Маттиас Гинтер не открыл счет на табло. Ответа от хозяев долго ждать не пришлось. Через 5 минут Том Бишоф точным выстрелом сравнял счет.
Бундеслига. 13-й тур, 8 декабря
«Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:1
Голы: Бишоф, 73 – Гинтер, 68
Видеообзор матча:
События матча
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