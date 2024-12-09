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Англия
09 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:40
33
0

«В этом красота этой лиги». Артета – о ничье с Фулхэмом в АПЛ

Тренер похвалил своего соперника

09 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:40
33
0
«В этом красота этой лиги». Артета – о ничье с Фулхэмом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу потери очков в матче 15-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:1).

«Очень жаль, что мы не выиграли, потому что я считаю, что мы заслуживали победы от начала до конца. Мы сделали почти все, что мы должны были сделать для победы. Но такое качество соперника, что с одного шанса они забивают гол. А потом еще разрыв в классе лиги. В миллиметрах мы могли сидеть здесь с тремя очками после действительно сильной и доминирующей игры против действительно хорошей команды.

Они очень хорошо организованы. Это футбол. Когда мы играли с ними дома в прошлом году, у нас было огромное преимущество, но они забили два гола из трех или четырех моментов. Это качество каждого противостояния. Мы не можем плакать по этому поводу.

В этом тоже красота этой лиги. Красота этой команды также в том, что она способна играть сегодня даже при таких обстоятельствах и против хорошего соперника. Я очень рад за это», – сказал Артета.

Напомним, что в заявке канониров отсутствовал украинец Александр Зинченко.

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Микель Артета Арсенал Лондон Фулхэм Фулхэм - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Football London
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