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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 09 декабря 2024, 02:45
72
0

Вингер Динамо объяснил, почему команда в последнее время не побеждала

Владислав Кабаев считает, что вопрос в настрое на игру

09 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 09 декабря 2024, 02:45
72
0
Вингер Динамо объяснил, почему команда в последнее время не побеждала
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу над «Александрией» в 16-м туре УПЛ (3:0).

– Испытываем положительные эмоции, потому что победили соперника, с которым мы делили первое место в турнирной таблице. Для нас это было очень важно, ведь в последнее время мы не достигали того результата и не демонстрировали ту игру, которую хотелось бы. По-видимому, не было нужного настроения. Сегодня, возможно, что-то не получалось, но настрой на поединок мне напомнил то, что было перед игрой с «Партизаном» – когда противостояние принципиальное, и все играют с большим желанием, несмотря на то, что не все может удаваться.

Кроме того, мы играли у себя дома. Тот матч, который был в Александрии, и сегодняшний – это два разных поединка как по счету, так и по качеству игры. Мы очень довольны, но впереди еще много игр, чтобы стать чемпионом. Это маленькое зернышко, которое может вырасти во что-то интересное.

– В чем именно разница между прошлым матчем с «Александрией» и сегодняшним?

– Даже не могу сказать, в чем, пожалуй, в настрое и в том, что тренер уделил немного больше внимания теоретическим занятиям, потому что теории и тактики за последние два-три дня было действительно много. Благодаря этому мы перестроились и немного изменили свою игру. Это и стало нашей главной «фишкой», потому пришел и результат.

– Сегодня реализация моментов была на высоком уровне? Ожидали, что удастся забить три мяча?

– Всегда приятно много забивать и мало пропускать. Сегодня это удалось – мы ничего не упустили, хотя у соперника и было несколько моментов, чтобы отличиться. А также забили свое, еще и из офсайда гол не засчитали. Но в каждом своем интервью я говорю, что нам есть над чем работать – и в обороне, и в атаке. Кроме того, мы давно не убивали после стандартов, а сегодня убили. Это тоже мы наигрывали на тренировках. Не просто так пошла туда подача и Попов прибежал именно в то место. Словом, много труда было проделано, чтобы не пропустить и забить.

Повторюсь, впереди у нас еще много матчей, нам нужно больше стабильности. Сегодня была хорошая игра, нужно последовать ее примеру.

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Владислав Кабаев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо - Александрия
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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