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09 декабря 2024, 04:57 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:59
89
0

Даниил ИЩЕНКО: «У Динамо перед каждым матчем стоит задание – побеждать»

Хавбек «Динамо» U-19 оделился впечатлениями от матча с «Олександрией» U-19

09 декабря 2024, 04:57 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:59
89
0
Даниил ИЩЕНКО: «У Динамо перед каждым матчем стоит задание – побеждать»
ФК Динамо. Даниил Ищенко

Півзахисник юнацької команди «Динамо» U-19 Данило Іщенко поділився враженнями від домашнього матчу з «Олександрією» U-19, у якому кияни перемогли з рахунком 4:1:

– Як можете оцінити гру та перше коло юнацької першості загалом?

– Ми не розділяємо ігри на перше та друге коло. Перед кожним матчем стоїть завдання перемагати. Протягом цілого тижня ми готувалися, налаштовувалися. На жаль, у минулому матчі ми втратили очки, тому сьогодні було дуже важливо перемогти. Вважаю, цей успіх цілком закономірний.

– У першому таймі ви вели з рахунком 2:0, потім повітряна перервала гру, а після неї суперник забив м’яч. Чи можна сказати, що пауза краще вплинула на «Олександрію»?

– Думаю, так, тривога трохи збила нас з темпу, ми вийшли на поле менш налаштованими, ніж до неї, пропустили м’яч. Але у перерві внесли певні корективи, і у другому таймі довели поєдинок до перемоги.

– Було багато боротьби у середині поля, вам вдавалося перехоплювати та виборювати майже усі м’ячі, тож можете поставити собі високу оцінку?

– Я не люблю оцінювати свою гру, тож краще про це запитати у тренерів. Скажу лише, що ми готувалися, розуміли, що буде багато боротьби. Усвідомлювали, хто виграє боротьбу, той і переможе у матчі. Тому було дуже важливо виграти центр поля, вважаю, це вдалося. Звісно, задоволений, головне, що команда перемогла.

– Наступний матч – проти «2 Корріку» у Юнацькій Лізі УЄФА, як команда готуватиметься до нього, враховуючи, що перший поєдинок завершився вашою перемогою з рахунком 5:0?

– Нам тренери сказали забути першу гру та не дивитися на результат. Їдемо на другий матч до них у гості також перемагати.

– Рік добігає кінця, які підсумки можете підбити? Чи команда прогресувала? Чи усе вдавалося?

– Напевне, вдавалося не все, адже у деяких матчах ми втрачали очки, хоча грали краще за суперника. Але у нас ще після зимової паузи є попереду друге коло, тож будемо готуватися та працювати.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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