Игорь КОСТЮК: «Динамовцы играют более организованно и содержательно»

Наставник юнацької команди «Динамо» U-19 Ігор Костюк прокоментував домашню перемогу своїх підопічних над «Олександрією» U-19 (4:1):

– Ми впевнено перемогли, створювали багато моментів, але після паузи, пов’язаної з повітряною тривогою, вийшли на поле з недостатньою концентрацією, хоча ми попереджували хлопців щодо цього. В одному з моментів понадіялися один на одного та пропустили контратаку. З лівого флангу у нас грав Губенко – достатньо змістовно, гарно, але одна помилка зіграла свою роль, і ми пропустили м’яч. У перерві переналаштувались, вийшли з хорошим настроєм, забили свої м’ячі, добре перебудовувалися й не давали команді суперника нічого створити біля власних воріт. Відзначилися ще двічі та довели матч до логічного завершення.

– Здалося, тривога зіграла на руку супернику, адже після неї вони забили?

– Так, виходить, що для них тривога зіграла в плюс, а ми пропустили.

– Попри морозну погоду, грали на зеленому газоні. Наскільки це додало неприємних моментів?

– Які можуть бути неприємні моменти? Поле добре підготовлене, воно хорошої якості, погода нормальна, температура 0 – +1 градус. Газон дозволяв нам грати у ту гру, яку ми планували. Минулий матч ми грали на газоні зі штучним покриттям, звісно, на зеленому – м’яч рухається швидше, швидше відбувається переміщення, одним словом, усе швидше. І футбол загалом можна показувати швидший, у який ми прагнемо грати.

– Які підсумки першого кола можете підбити?

– На жаль, ми втратили свої очки, але продовжуємо працювати, помітний прогрес гравців, вони вже по-іншому сприймають інформацію, виходять на поле з іншими емоціями, діють більш організовано та змістовно. Також помітний ріст у футболістів.

– Після травми повернувся Герич, але був замінений, у нього знову ушкодження?

– Він отримав по ногах. Пономаренка випустили до нього в пару, давши відпочити Саленку, який залучений до першої команди. У нас наступна гра у Косово, тож Матвію дали менше ігрового часу, щоб він відпочив, адже в останніх матчах на нього велике навантаження.

– Цього сезону «Динамо» U19 вперше грає у незвичних умовах з дальніми переїздами, наскільки це впливає на тренувальний процес?

– Це ні на що не впливає, ми готуємося та відновлюємося і граємо у плановому режимі. Для нас матч матчі Юнацької Ліги УЄФА – це хороший досвід, який потрібен для зростання гравців. Немає значення, скільки часу проводити у дорозі, тому що настрій на такі матчі, емоції ні з чим не порівняти.

– Відновився Пеікрішвілі, забив двічі, як оціните його гру?

– Добре, що він відзначився двічі, але є певні моменти і питання. Йому є, куди розвиватися. Працюємо над становленням цього гравця у тому числі. Завжди є, куди покращуватися.