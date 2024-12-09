Ассамблея регионов УАФ провела очередное заседание. Какие решения приняты?
Представлен концепт создания Центров развития футбола УАФ
6 декабря в Доме футбола прошло заседание Ассамблеи регионов УАФ, создание которой инициировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Андрей Шевченко отмечал: «Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и будет готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах».
На очередном заседании, в частности, в состав ассамблеи были введены новые руководители региональных ассоциаций.
Также были обсуждены текущие рабочие вопросы ассамблеи и представлен концепт создания Центров развития футбола УАФ, детали которых будут сообщены позже.
ФОТО. Ассамблея регионов УАФ провела очередное заседание. Какие решения приняты?
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