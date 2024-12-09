6 декабря в Доме футбола прошло заседание Ассамблеи регионов УАФ, создание которой инициировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко отмечал: «Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и будет готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах».

На очередном заседании, в частности, в состав ассамблеи были введены новые руководители региональных ассоциаций.

Также были обсуждены текущие рабочие вопросы ассамблеи и представлен концепт создания Центров развития футбола УАФ, детали которых будут сообщены позже.

ФОТО. Ассамблея регионов УАФ провела очередное заседание. Какие решения приняты?