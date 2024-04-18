Ассамблея регионов УАФ. Планируется проведение Кубка чемпионов Украины

В Доме футбола 17 апреля прошло заседание Ассамблеи регионов УАФ. Ранее ее создание инициировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

«Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и будет готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах», – отмечал Андрей Шевченко.

На предыдущем заседании 18 марта был избран Совет Ассамблеи регионов УАФ, в который вошли глава Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран, председатель Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный и первый заместитель председателя Харьковской областной ассоциации футбола Виктор Коваленко.

Именно под председательством Ивана Дурана прошло заседание Ассамблеи регионов 17 апреля, участие в котором, кроме руководителей региональных ассоциаций, приняли президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко и представители Комитета арбитров УАФ главе с Катериной Монзуль.

В ходе заседания присутствующие обсудили формат, сроки и положения проведения Кубка чемпионов Украины, в котором должны участвовать победители региональных соревнований.

Также присутствовавшие говорили о принципах формирования списков пострадавших от военных действий детей для отдыха в спортивных лагерях за рубежом. Продолжилась дискуссия о взаимодействии региональных ассоциаций с комитетом арбитров, в частности – в формировании списков арбитров для обслуживания соревнований под эгидой УАФ.

Участники Ассамблеи регионов также проинформировали о предложениях комитета детско-юношеского футбола по улучшению контроля за проведением детско-юношеских турниров в регионах, а также об инициативе по созданию Ассоциации детско-юношеских тренеров. Также было договорено о сотрудничестве при определении механизмов аттестации детско-юношеских футбольных школ всех форм собственности и для поощрения тренеров за подготовку футболистов в детском возрасте.

Кроме того, члены Ассамблеи регионов определили четыре кандидатуры для делегирования в Комитет развития футбола УАФ. Ими стали Ярослав Деревянко (Ассоциация футбола Днепропетровской области), Дмитрий Серогодский (Одесская областная футбольная ассоциация), Виталий Мокиенко (Запорожская областная ассоциация футбола) и Дмитрий Андриешин (Ассоциация футбола Тернопольщины).