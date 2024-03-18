Что сказал Шевченко? В Киеве прошло первое заседание Ассамблеи регионов УАФ

18 марта в Доме футбола прошло первое заседание Ассамблеи регионов Украинской ассоциации футбола. Участие в нем приняли президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, генеральный секретарь Игорь Грищенко и руководители всех региональных ассоциаций футбола.

Президент УАФ Андрей Шевченко, обращаясь к собравшимся, сказал:

«25 января на Конгрессе УАФ я сказал о своей инициативе по созданию ассамблеи, и менее чем через два месяца мы воплотили этот замысел в жизнь. 13 марта исполком одобрил, и я в тот же день утвердил Положение об Ассамблее регионов УАФ. И сегодня мы официально приступаем к нашей работе.

Благодарю вас за поддержку моей инициативы за продуктивную работу в течение этого подготовительного периода! Уверен, что столь же эффективной, как в этот период, работа ассамблеи будет и в будущем.

Это очень важный орган в стратегии развития футбола в стране, и вы всегда можете положиться на мою поддержку. Я, в свою очередь, рассчитываю на ваши профессионализм, опыт и инициативу».

В ходе первого заседания ассамблеи присутствующие обсудили возможность проведения и формата Кубка регионов. Кроме того, Андрей Шевченко напомнил об инициативе организации летних футбольных лагерей для украинских детей в странах, с которыми УАФ подписала и подпишет соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Глава национальной ассоциации попросил представителей регионов очень тщательно отнестись к формированию списков, чтобы в них оказались только дети, нуждающиеся в реальной помощи.

Также президент УАФ поделился с присутствующими планами диджитализации украинского футбола в контексте взаимодействия с региональными ассоциациями: «Сейчас мы завершаем формирование команды, которая будет воплощать нашу стратегию по диджитализации. Мы предоставим вам современный инструмент, который поможет вывести управление и развитие футбола на новый уровень».

Кроме того, во время заседания был избран Совет Ассамблеи регионов УАФ. Этот руководящий орган будет избираться на год (первый состав — до конца 2024 года), и в этот раз в него вошли глава Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран, глава Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный и первый заместитель председателя Харьковской областной ассоциации футбола Виктор Коваленко.

ФОТО. В Киеве прошло первое заседание Ассамблеи регионов УАФ