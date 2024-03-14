Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 20:17 | Обновлено 14 марта 2024, 20:21
193
0

Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?

Заседание запланировано на понедельник, 18 марта, в 12:00 по Киеву

14 марта 2024, 20:17 | Обновлено 14 марта 2024, 20:21
193
0
Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?
УАФ

После XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола, состоявшегося 25 января, исполком принял решение поддержать инициативу президента УАФ Андрея Шевченко по созданию Ассамблеи регионов.

Ассамблея регионов УАФ должна способствовать развитию футбола в регионах и их взаимодействию.

Рабочая группа, в которую вошли представители регионов и администрации Украинской ассоциации футбола, подготовила проект положения об ассамблее, который 13 марта был одобрен исполкомом и подписан президентом УАФ.

Первое заседание Ассамблеи регионов УАФ запланировано на понедельник, 18 марта, начало работы – в 12:00.

По теме:
Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024
ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Украинская ассоциация футбола исполком УАФ Андрей Шевченко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14 марта 2024, 00:11 2
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии

Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14 марта 2024, 13:16 1
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной

Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры

Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 14.03.2024, 20:01
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Футбол | 14.03.2024, 14:10
Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 14.03.2024, 06:25
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
13.03.2024, 15:49 5
Футбол
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 25
Футбол
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 5
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем