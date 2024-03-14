Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?

После XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола, состоявшегося 25 января, исполком принял решение поддержать инициативу президента УАФ Андрея Шевченко по созданию Ассамблеи регионов.

Ассамблея регионов УАФ должна способствовать развитию футбола в регионах и их взаимодействию.

Рабочая группа, в которую вошли представители регионов и администрации Украинской ассоциации футбола, подготовила проект положения об ассамблее, который 13 марта был одобрен исполкомом и подписан президентом УАФ.

Первое заседание Ассамблеи регионов УАФ запланировано на понедельник, 18 марта, начало работы – в 12:00.