Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?
Заседание запланировано на понедельник, 18 марта, в 12:00 по Киеву
После XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола, состоявшегося 25 января, исполком принял решение поддержать инициативу президента УАФ Андрея Шевченко по созданию Ассамблеи регионов.
Ассамблея регионов УАФ должна способствовать развитию футбола в регионах и их взаимодействию.
Рабочая группа, в которую вошли представители регионов и администрации Украинской ассоциации футбола, подготовила проект положения об ассамблее, который 13 марта был одобрен исполкомом и подписан президентом УАФ.
Первое заседание Ассамблеи регионов УАФ запланировано на понедельник, 18 марта, начало работы – в 12:00.
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