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Италия
09 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 09 декабря 2024, 02:01
104
0

Главный тренер Наполи нашел позитив в неожиданном поражении Лацио

Антонио Конте считает, что его команда на правильном пути

09 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 09 декабря 2024, 02:01
104
0
Главный тренер Наполи нашел позитив в неожиданном поражении Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Антонио Конте заявил, что доволен игрой своей команды, несмотря на поражение римскому «Лацио» в 15-м туре Серии А (0:1).

«Я думаю, этот матч ясно показал, что мы на правильном пути, потому что наша идея футбола – быть агрессивными, брать на себя инициативу и пытаться создавать опасные ситуации, когда владеешь мячом.

Нам определенно нужно улучшить наши навесы и финальный пас, это не первый раз, когда мы проводим много времени в последней трети поля и не извлекаем из этого большой пользы.

Я определенно не разочарован игрой, потому что ребята отдали все силы, проявили дух, решимость и противостояли очень хорошей команде «Лацио». Они не просто так оказались в Серии А и Европе. Я не разочарован и не недоволен. Я знаю, что мы на правильном пути, и неизбежно на этом пути будут некоторые препятствия, они снова будут в будущем, но я видел команду, которая агрессивна, хочет контролировать игру, и нам нужно больше качества в последней трети поля», – ответил Конте.

Напомним, что Наполи уступили орлам во второй раз за одну игровую неделю. До этого клуб уступил «Лацио» в рамках Кубка Италии (1:3).

В турнирной таблице Серии А подопечные Конте занимают вторую строчку, имея в активе 32 пункта.

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Андрій Вітренко Источник: Football-Italia
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