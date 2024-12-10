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Чемпионат Португалии
Каза Пия
08.12.2024 20:00 – FT 1 : 1
АВС
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Португалия
10 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:06
246
0

Как сыграл Порту? Таблица чемпионата Португалии после 13-го тура

Борьба за первое место лиги обострилась

10 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:06
246
0
Как сыграл Порту? Таблица чемпионата Португалии после 13-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 8 декабря прошел 13-й тур чемпионата Португалии.

Лидер первенства «Спортинг» во второй раз подряд уступил. Львы в гостях проиграли клубу «Морейренсе» со счетом 1:2.

Поединок между командами «Фамаликау» и «Порту» неожиданно закончился вничью – 1:1. Драконы упустили возможность возглавить национальную лигу.

«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным минимально одолела «Виторию» Гимараеш – 1:0. Решающий мяч забил Керем Актюркоглу.

Чемпионат Португалии. 13-й тур, 5-8 декабря

«Фамаликау» – «Порту» – 1:1

Голы: Аранда, 44 – Омородион, 51

«Санта-Клара» – «Риу Аве» – 1:0

Гол: Лопес, 36

«Боавишта» – «Фаренсе» – 1:1

Голы: Рейзиньо, 90+5 (пен.) – Матиаш, 53

Удаление: Вукотич, 90+4 – Фалькао, 90+4

«Каза Пия» – АВС – 1:1

Голы: Гуларт, 12 – Ассункао, 72

«Эштрела Амадора» – «Арока» – 2:1

Голы: Эшгаю, 58 (автогол), Пиньо, 69 – Хасон, 4

«Бенфика» – «Витория» Гимараеш – 1:0

«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1

«Брага» – «Эшторил» – 2:2

«Морейренсе» – «Спортинг» – 2:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 13 11 0 2 40 - 8 33
2 Бенфика 12 10 1 1 31 - 7 31
3 Порту 13 10 1 2 31 - 9 31
4 Санта Клара 13 9 0 4 16 - 12 27
5 Брага 13 7 3 3 22 - 13 24
6 Витория Гимараеш 13 6 3 4 16 - 12 21
7 Морейренсе 13 6 2 5 19 - 18 20
8 Фамаликау 13 4 6 3 14 - 12 18
9 Риу Аве 13 4 3 6 13 - 23 15
10 Каза Пия 13 3 5 5 11 - 17 14
11 Эшторил 13 3 5 5 12 - 19 14
12 Жил Висенте 13 3 4 6 16 - 24 13
13 Эштрела Амадора 13 3 3 7 12 - 22 12
14 Боавишта 13 2 5 6 8 - 16 11
15 АВС 13 2 5 6 10 - 21 11
16 Насьонал 12 2 3 7 7 - 17 9
17 Фаренсе 13 2 3 8 7 - 19 9
18 Арока 13 2 2 9 7 - 23 8
Полная таблица

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Густаво Ассунсао (АВС).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гуларт (Каза Пия).
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чемпионат Португалии по футболу Каза Пия Боавишта Фаренсе Фамаликау Порту Санта-Клара Риу Аве Бенфика Витория Гимараеш Жил Висенте Насьонал Фуншал Брага Эшторил Морейренсе Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин AVS Эштрела Амадора Арока
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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