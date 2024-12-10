Как сыграл Порту? Таблица чемпионата Португалии после 13-го тура
Борьба за первое место лиги обострилась
С 5 по 8 декабря прошел 13-й тур чемпионата Португалии.
Лидер первенства «Спортинг» во второй раз подряд уступил. Львы в гостях проиграли клубу «Морейренсе» со счетом 1:2.
Поединок между командами «Фамаликау» и «Порту» неожиданно закончился вничью – 1:1. Драконы упустили возможность возглавить национальную лигу.
«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным минимально одолела «Виторию» Гимараеш – 1:0. Решающий мяч забил Керем Актюркоглу.
Чемпионат Португалии. 13-й тур, 5-8 декабря
«Фамаликау» – «Порту» – 1:1
Голы: Аранда, 44 – Омородион, 51
«Санта-Клара» – «Риу Аве» – 1:0
Гол: Лопес, 36
«Боавишта» – «Фаренсе» – 1:1
Голы: Рейзиньо, 90+5 (пен.) – Матиаш, 53
Удаление: Вукотич, 90+4 – Фалькао, 90+4
«Каза Пия» – АВС – 1:1
Голы: Гуларт, 12 – Ассункао, 72
«Эштрела Амадора» – «Арока» – 2:1
Голы: Эшгаю, 58 (автогол), Пиньо, 69 – Хасон, 4
«Бенфика» – «Витория» Гимараеш – 1:0
«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1
«Брага» – «Эшторил» – 2:2
«Морейренсе» – «Спортинг» – 2:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|13
|11
|0
|2
|40 - 8
|33
|2
|Бенфика
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|3
|Порту
|13
|10
|1
|2
|31 - 9
|31
|4
|Санта Клара
|13
|9
|0
|4
|16 - 12
|27
|5
|Брага
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|6
|Витория Гимараеш
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|7
|Морейренсе
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|8
|Фамаликау
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9
|Риу Аве
|13
|4
|3
|6
|13 - 23
|15
|10
|Каза Пия
|13
|3
|5
|5
|11 - 17
|14
|11
|Эшторил
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|12
|Жил Висенте
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|13
|Эштрела Амадора
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|14
|Боавишта
|13
|2
|5
|6
|8 - 16
|11
|15
|АВС
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16
|Насьонал
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|17
|Фаренсе
|13
|2
|3
|8
|7 - 19
|9
|18
|Арока
|13
|2
|2
|9
|7 - 23
|8
События матча
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