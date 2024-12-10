Как сыграл Порту? Таблица чемпионата Португалии после 13-го тура

С 5 по 8 декабря прошел 13-й тур чемпионата Португалии.

Лидер первенства «Спортинг» во второй раз подряд уступил. Львы в гостях проиграли клубу «Морейренсе» со счетом 1:2.

Поединок между командами «Фамаликау» и «Порту» неожиданно закончился вничью – 1:1. Драконы упустили возможность возглавить национальную лигу.

«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным минимально одолела «Виторию» Гимараеш – 1:0. Решающий мяч забил Керем Актюркоглу.

Чемпионат Португалии. 13-й тур, 5-8 декабря

«Фамаликау» – «Порту» – 1:1

Голы: Аранда, 44 – Омородион, 51

«Санта-Клара» – «Риу Аве» – 1:0

Гол: Лопес, 36

«Боавишта» – «Фаренсе» – 1:1

Голы: Рейзиньо, 90+5 (пен.) – Матиаш, 53

Удаление: Вукотич, 90+4 – Фалькао, 90+4

«Каза Пия» – АВС – 1:1

Голы: Гуларт, 12 – Ассункао, 72

«Эштрела Амадора» – «Арока» – 2:1

Голы: Эшгаю, 58 (автогол), Пиньо, 69 – Хасон, 4

«Бенфика» – «Витория» Гимараеш – 1:0

«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1

«Брага» – «Эшторил» – 2:2

«Морейренсе» – «Спортинг» – 2:1

Турнирная таблица