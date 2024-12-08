Баланс на грани вылета. Команда Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии.

Матч Серии A между Венецией и Комо завершился вничью со счетом 2:2.

Команда Сеска Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера и балансирует на грани вылета (12 очков, 17-е место)

Венеция замыкает турнирную таблицу Серии A (9 пунктов)

Серия A. 15-й тур, 8 декабря

Венеция – Комо – 2:2

Голы: Похьянпало, 16, Ористанио, 69 – Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56

Видео голов и обзор матча