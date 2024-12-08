Италия08 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:43
104
0
Баланс на грани вылета. Команда Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера
Матч Серии A между Венецией и Комо завершился вничью со счетом 2:2
08 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:43
104
0
Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии.
Матч Серии A между Венецией и Комо завершился вничью со счетом 2:2.
Команда Сеска Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера и балансирует на грани вылета (12 очков, 17-е место)
Венеция замыкает турнирную таблицу Серии A (9 пунктов)
Серия A. 15-й тур, 8 декабря
Венеция – Комо – 2:2
Голы: Похьянпало, 16, Ористанио, 69 – Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Ористанио (Венеция).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Комо).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Кандела (Венеция).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Николусси Кавилья (Венеция).
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