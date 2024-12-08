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Чемпионат Италии
Венеция
08.12.2024 19:00 – FT 2 : 2
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:43
104
0

Баланс на грани вылета. Команда Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера

Матч Серии A между Венецией и Комо завершился вничью со счетом 2:2

08 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:43
104
0
Баланс на грани вылета. Команда Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии.

Матч Серии A между Венецией и Комо завершился вничью со счетом 2:2.

Команда Сеска Фабрегаса не сумела обыграть аутсайдера и балансирует на грани вылета (12 очков, 17-е место)

Венеция замыкает турнирную таблицу Серии A (9 пунктов)

Серия A. 15-й тур, 8 декабря

Венеция – Комо – 2:2

Голы: Похьянпало, 16, Ористанио, 69 – Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Ористанио (Венеция).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Комо).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Кандела (Венеция).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Николусси Кавилья (Венеция).
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чемпионат Италии по футболу Венеция Комо Сеск Фабрегас Серия A видео голов и обзор Андреа Белотти Йоэль Похьянпало
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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