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08.12.2024 18:00 – FT 1 : 0
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Франция
08 декабря 2024, 23:44 |
20
0

Марсель без проблем обыграл Сент-Этьен. Соболь не сыграл за Страсбург

Состоялись матчи 14-го тура Лиги 1

08 декабря 2024, 23:44 |
20
0
Марсель без проблем обыграл Сент-Этьен. Соболь не сыграл за Страсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Сент-Этьен - Марсель

8 декабря в 18:00 состоялся матч 14-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «Реймсом».

Матч закончился со счетом 0:0.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

В 21:45 «Сент-Этьен» принимал «Марсель».

За гостей голами отметились Адриен Рабьо и Мейсон Гринвуд, который сначала не сумел реализовать пенальти. Хозяева не ответили забитыми мячами.

Лига 1. 14-й тур. 8 декабря

Ланс – Монпелье – 2:0

Голы: Лабо Ласкари, 39, Лекомт, 90+1 (автогол)

Нант – Рен – 1:0

Гол: Саймон, 89

Страсбург – Реймс – 0:0

Сент-Этьен – Марсель – 0:2

Голы: Рабьо, 17, Гринвуд, 65

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Марсель Сент-Этьен Страсбург Реймс Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мейсон Гринвуд Адриен Рабьо Эдуард Соболь
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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