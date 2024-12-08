Марсель без проблем обыграл Сент-Этьен. Соболь не сыграл за Страсбург

8 декабря в 18:00 состоялся матч 14-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «Реймсом».

Матч закончился со счетом 0:0.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

В 21:45 «Сент-Этьен» принимал «Марсель».

За гостей голами отметились Адриен Рабьо и Мейсон Гринвуд, который сначала не сумел реализовать пенальти. Хозяева не ответили забитыми мячами.

Лига 1. 14-й тур. 8 декабря

Ланс – Монпелье – 2:0

Голы: Лабо Ласкари, 39, Лекомт, 90+1 (автогол)

Нант – Рен – 1:0

Гол: Саймон, 89

Страсбург – Реймс – 0:0

Сент-Этьен – Марсель – 0:2

Голы: Рабьо, 17, Гринвуд, 65

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