Марсель без проблем обыграл Сент-Этьен. Соболь не сыграл за Страсбург
Состоялись матчи 14-го тура Лиги 1
8 декабря в 18:00 состоялся матч 14-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «Реймсом».
Матч закончился со счетом 0:0.
Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.
В 21:45 «Сент-Этьен» принимал «Марсель».
За гостей голами отметились Адриен Рабьо и Мейсон Гринвуд, который сначала не сумел реализовать пенальти. Хозяева не ответили забитыми мячами.
Лига 1. 14-й тур. 8 декабря
Ланс – Монпелье – 2:0
Голы: Лабо Ласкари, 39, Лекомт, 90+1 (автогол)
Нант – Рен – 1:0
Гол: Саймон, 89
Страсбург – Реймс – 0:0
Сент-Этьен – Марсель – 0:2
Голы: Рабьо, 17, Гринвуд, 65
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