Анчелотти дал совет Мареске. Коуч Челси интересно ответил

Во время предсезонного матча между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» между Энцо Мареской и Карло Анчелотти произошел короткий и забавный диалог.

Коуч «сливочных» прошептал Мареске на ухо: «Отодвинь свою оборону на 10 ярдов назад и ты отлично проведешь этот год». На это тренер «синих» ответил что этот совет – наследие прошлого. В том матче команда Энцо Марески уступила со счетом 1:2.

Энцо Мареска рассказал о мотивации для игроков «Челси».