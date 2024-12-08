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  4. Анчелотти дал совет Мареске. Коуч Челси интересно ответил
Англия
08 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:11
662
0

Анчелотти дал совет Мареске. Коуч Челси интересно ответил

Энцо Мареска посчитал совет Карло Анчелотти «старомодным»

08 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:11
662
0
Анчелотти дал совет Мареске. Коуч Челси интересно ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Карло Анчелотти

Во время предсезонного матча между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» между Энцо Мареской и Карло Анчелотти произошел короткий и забавный диалог.

Коуч «сливочных» прошептал Мареске на ухо: «Отодвинь свою оборону на 10 ярдов назад и ты отлично проведешь этот год». На это тренер «синих» ответил что этот совет – наследие прошлого. В том матче команда Энцо Марески уступила со счетом 1:2.

Энцо Мареска рассказал о мотивации для игроков «Челси».

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Карло Анчелотти Энцо Мареска Челси Реал Мадрид Челси - Реал
Данііл Киріяка Источник: OneFootball
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