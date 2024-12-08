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  4. Переговоры идут. Ливерпуль пытается сохранить все своих лидеров
Англия
08 декабря 2024, 22:46 |
306
0

Переговоры идут. Ливерпуль пытается сохранить все своих лидеров

Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк получили предложения по контрактам

08 декабря 2024, 22:46 |
306
0
Переговоры идут. Ливерпуль пытается сохранить все своих лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» отправил предложения по контракту трем своим лидерам: английскому защитнику Тренту Александру-Арнольду, нидерландскому защитнику Вирджилу ван Дейку и египетскому вингеру Мохамеду Салаху, сообщае The Athletic.

Все три лидера «красных» получили стартовые предложения и начали вести переговоры, но это не значит, что они закончатся успешно ни в одном из трех направлений. Соглашения всех трех игроков закончатся чуть более чем через полгода.

«Ливерпуль» следит за Судаковым.

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Вирджил ван Дейк продление контракта
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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