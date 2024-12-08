Англия08 декабря 2024, 22:46 |
306
0
Переговоры идут. Ливерпуль пытается сохранить все своих лидеров
Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк получили предложения по контрактам
08 декабря 2024, 22:46 |
306
0
«Ливерпуль» отправил предложения по контракту трем своим лидерам: английскому защитнику Тренту Александру-Арнольду, нидерландскому защитнику Вирджилу ван Дейку и египетскому вингеру Мохамеду Салаху, сообщае The Athletic.
Все три лидера «красных» получили стартовые предложения и начали вести переговоры, но это не значит, что они закончатся успешно ни в одном из трех направлений. Соглашения всех трех игроков закончатся чуть более чем через полгода.
«Ливерпуль» следит за Судаковым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2024, 20:55 30
На матч также отправился Педро Энрике, который не имеет права сыграть
Бокс | 08 декабря 2024, 10:04 0
Рикки Хаттон высказался о декабрьском реванше
Футбол | 08.12.2024, 17:39
Футбол | 08.12.2024, 23:43
Бокс | 08.12.2024, 08:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2024, 01:25 5
08.12.2024, 12:31 3
08.12.2024, 13:18 11
07.12.2024, 08:30 1
08.12.2024, 02:11 15
08.12.2024, 09:33 2
Футбол
07.12.2024, 16:50