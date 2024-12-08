Переговоры идут. Ливерпуль пытается сохранить все своих лидеров

«Ливерпуль» отправил предложения по контракту трем своим лидерам: английскому защитнику Тренту Александру-Арнольду, нидерландскому защитнику Вирджилу ван Дейку и египетскому вингеру Мохамеду Салаху, сообщае The Athletic.

Все три лидера «красных» получили стартовые предложения и начали вести переговоры, но это не значит, что они закончатся успешно ни в одном из трех направлений. Соглашения всех трех игроков закончатся чуть более чем через полгода.

«Ливерпуль» следит за Судаковым.