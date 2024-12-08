Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ

Украинский атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание нескольких европейских клубов, сообщает The Mirror.

По информации источника, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» являются одними из тех клубов, которые следят за 22-летним футболистом.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Стало известно, останется ли лидер «Ливерпуля» в клубе.