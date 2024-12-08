Англия08 декабря 2024, 13:44 |
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Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Георгия Судакова
08 декабря 2024, 13:44 |
632
5
Украинский атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание нескольких европейских клубов, сообщает The Mirror.
По информации источника, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» являются одними из тех клубов, которые следят за 22-летним футболистом.
В текущем сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Стало известно, останется ли лидер «Ливерпуля» в клубе.
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А он отбирает мячи?
Или в Апл он такой только вперед играет а за него как в Вовке в тридевятом царстве будут делать 2 из ларца?)))))
З іншого боку, якщо це МЮ і Мансіті (які зараз грають, як лайно) , то дуже, навіть, може бути, підбирають, так сказати, під свій стиль гри нових футболістів🤣🤣🤣