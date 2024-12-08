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  4. Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
Англия
08 декабря 2024, 13:44 |
632
5

Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Георгия Судакова

08 декабря 2024, 13:44 |
632
5
Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков привлекает внимание нескольких европейских клубов, сообщает The Mirror.

По информации источника, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» являются одними из тех клубов, которые следят за 22-летним футболистом.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Стало известно, останется ли лидер «Ливерпуля» в клубе.

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Георгий Судаков трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Ливерпуль Шахтер Донецк Тоттенхэм
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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Комментарии 5
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Boodya
Який сенс постити ідентичні новини про зацікавленність цих клубів Судаковим кожні 2-3 дні? Чи є якісь конкретні причини для цього?
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+3
Умник
Типо он сильнее Мадисона. Маккалистера, Собослаи?
А он отбирает мячи?
Или в Апл он такой только вперед играет  а за него как в Вовке в тридевятом царстве будут делать 2 из ларца?)))))
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0
Alexs
я цю новину читаю так. Ліверпуль  і Тотенхем поцікавились цім хлопчиком і винесло вирок - як  добре що ми не клюнули на цю приманку
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0
zhyr
пішла розкрутка?))
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0
Saar
З періодичністю 4-5  днів , цей гусор втретє публікується тут, на сайті🤣🤣🤣
З іншого боку, якщо це МЮ і Мансіті (які зараз грають, як лайно) , то  дуже, навіть, може бути, підбирають, так сказати, під свій стиль гри нових футболістів🤣🤣🤣
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0
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