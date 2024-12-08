Известно, останется ли Салах в Ливерпуле. Его контракт действует до лета
Египтянин подпишет новое двухлетнее соглашение
Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает британское издание The Mirror.
По информации источника, новое соглашение 32-летнего звездного футболиста будет действовать в течение следующих 2 сезонов.
В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мохамедом Салахом интересуется мадридский «Реал».
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