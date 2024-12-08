Известно, останется ли Салах в Ливерпуле. Его контракт действует до лета

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, новое соглашение 32-летнего звездного футболиста будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мохамедом Салахом интересуется мадридский «Реал».